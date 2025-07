L'Italie a approuvé la vente de Piaggio Aerospace, le géant de l'aviation du pays, au producteur turc de véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV) Baykar.

"Baykar, la plus grande société de drones de combat sans pilote au monde, a devancé des concurrents de plusieurs pays dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel pour la vente de Piaggio Aerospace, fondée en 1884", a indiqué Baykar dans un communiqué de presse publié vendredi au sujet de l'approbation, qui a été donnée par le ministère italien des Entreprises et du Fabriqué en Italie.

Baykar a travaillé avec Pragma Consulting sur l'évaluation financière au cours du processus.

Piaggio Aerospace est surtout connu dans l'industrie aéronautique pour la production de jets d'affaires P.180 Avanti, également connus sous le nom de Ferrari des airs, et de moteurs d'avions.

La société joue également un rôle stratégique dans l'écosystème de l'industrie de la défense italienne grâce à ses services de maintenance, de réparation et de révision, et est réputée pour ses contributions à l'infrastructure technologique de l'Italie au cours de ses 140 ans d'histoire.

Une décision stratégique qui s'ajoute aux succès mondiaux de l'industrie aéronautique turque

Adolfo Urso, ministre italien des entreprises et du made in Italy, a affirmé dans un communiqué de presse que la relance de l'entreprise était garantie par une vision industrielle claire et ambitieuse : "Après six ans d'attente, nous donnons à Piaggio Aerospace, un actif stratégique pour notre pays, un avenir avec une perspective de production à long terme, en sauvegardant les complexes d'entreprise et la main d'œuvre".

Grâce à cette acquisition, Baykar devrait étendre son influence sur le marché européen de l'aviation tout en préservant l'héritage historique de Piaggio et en augmentant sa capacité de production, selon le communiqué.

"Cette décision stratégique s'ajoute aux succès mondiaux de l'industrie aéronautique turque et garantit que l'identité historique de Piaggio sera préservée à l'avenir grâce à cet accord.

En 2023, Baykar s'est classée parmi les 10 premiers exportateurs de Turquie, tous secteurs confondus, avec 1,8 milliard de dollars d'exportations.

Selon un rapport du groupe de réflexion Center for a New American Security, basé aux États-Unis, la Turquie domine 65 % du marché mondial des exportations de véhicules aériens sans pilote (UAV), Baykar détenant à elle seule près de 60 % du marché, soit trois fois la taille de son concurrent américain le plus proche.

Ces dernières années, Baykar a généré plus de 90 % de ses revenus à l'exportation, en livrant des UCAV Bayraktar TB2 et des UCAV Bayraktar AKINCI à 35 pays.

