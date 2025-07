Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev et s'est excusé pour "l'incident tragique survenu dans l'espace aérien russe" au cours duquel l'avion de la compagnie Azerbaijani Airlines (AZAL) a été abattu.

Dans une déclaration écrite, ce samedi, le Kremlin indique que Poutine et Aliyev ont eu une conversation téléphonique.

"M. Poutine a présenté ses excuses pour l'incident tragique survenu dans l'espace aérien russe et a exprimé une nouvelle fois ses profondes et sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés", fait savoir le communiqué.

Le Kremlin précise que le tragique incident est survenu alors que "dans le même temps, Grozny, Mozdok et Vladikavkaz ont été attaqués par des drones ukrainiens et les systèmes de défense aérienne russes ont repoussé ces attaques".

Une enquête a été ouverte.

"Actuellement, deux fonctionnaires du bureau du procureur général de l'Azerbaïdjan se trouvent à Grozny, où ils travaillent avec des représentants du bureau du procureur général russe et du comité d'enquête de la Fédération de Russie. Les autorités russes, azerbaïdjanaises et kazakhes coopèrent également étroitement sur le site de l'accident, près d'Aktau", ajoute le communiqué.

L'avion de type Embraer 190 de la compagnie AZAL, qui effectuait un vol Bakou-Grozny, s'est écrasé le 25 décembre près de la ville d'Aktau au Kazakhstan.

L'accident a fait 38 morts et 29 survivants.

AZAL a annoncé que l'avion s'est écrasé à la suite d'une intervention extérieure physique et technique.

Des responsables azerbaïdjanais ont confirmé que l'avion avait été attaqué par le système de défense aérienne russe "Pantsir-S".