"Six bébés et une infirmière ont perdu la vie à cause de la vague de froid de ces derniers jours", a déclaré à Anadolu Ismail Thawabteh, qui dirige le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

Il a mis en garde que le nombre de morts pourrait augmenter en raison des dures conditions qui règnent actuellement dans l'enclave et des attaques israéliennes incessantes.

"Les vies des Palestiniens déplacés sont réellement en danger en raison des fortes pluies et des vagues de froid, car leurs tentes sont usées et ne les protègent pas", a-t-il ajouté.

La bande de Gaza est frappée depuis dimanche par une vague de froid et des pluies torrentielles, aggravant la situation des 2,3 millions d'habitants du territoire.

De nombreux civils déplacés vivent dans des tentes de fortune, alors que les conditions de vie se dégradent avec la chute des températures. Les familles manquent de produits de première nécessité tels que des vêtements, de la literie et des couvertures, ce qui rend de nombreux enfants vulnérables au froid.

Les Nations unies indiquent que neuf personnes sur dix à Gaza ont été déplacées en raison de l'attaque israélienne en cours.

Responsabilité américaine et israélienne

M. Thawabteh a tenu les États-Unis, Israël et leurs soutiens pour responsables de la détérioration des conditions humanitaires dans le territoire palestinien.

Il a appelé la communauté internationale et les groupes d'aide à intervenir d'urgence pour faire pression sur Israël "afin qu'il mette fin à sa guerre génocidaire contre Gaza et qu'il sauve la vie des civils".

Israël a tué plus de 45 500 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Tel-Aviv a imposé un blocus étouffant à Gaza, laissant l'ensemble de la population du territoire au bord de la famine.

En novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre qu'il méne contre l'enclave.

