Il n'y a pas de changement sur le terrain. Les Houthis ont lancé, ce mardi, deux missiles, l’un sur l'aéroport Ben Gourion près de Tel-Aviv et le deuxième sur une centrale électrique au sud de Jérusalem, a reconnu leur porte-parole militaire, Yahya Saree, aujourd’hui même.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour une séance spéciale consacrée au Yémen. La priorité pour la plupart des membres du Conseil de sécurité doit être la désescalade au nom de la stabilité régionale, a indiqué le Conseil de sécurité dans sa déclaration finale.

Ce cycle de représailles incessant n’est dans l’intérêt de personne, a tranché la Slovénie, en appelant à œuvrer pour la paix. Lors d’un conflit armé, les principes clefs de distinction, de proportionnalité et de précaution doivent guider toutes les actions militaires, ont rappelé la France et la Suisse.

Agir contre “le terrorisme” d’Israël

Le président du Conseil suprême des Houthis, Mohammed Al-Houthi, a, lui, appelé le Conseil de sécurité à agir contre le “terrorisme” d’Israël. Il a en outre promis, sur son compte X, de continuer les attaques contre Israël pour soutenir Gaza.

Il a ajouté que la loi internationale que l’ONU demande au Yémen de respecter doit commencer par la mise en application des résolutions sur la Palestine.

“Toute discussion qui n’inclut pas la fin de l'agression sur Gaza et sur le Yémen n’est que pure bavardage”, a-t-il lancé.

Israël menace les Houthis de connaître le même sort que Gaza

Le délégué israélien auprès du Conseil de sécurité, Danny Danon, a mis en garde le Yémen : “Nous n’attendrons pas que le monde agisse. Nous protégerons nos citoyens”, a-t-il tranché, rappelant la guerre lancée par Israël contre Gaza et le Liban.

Israël bombarde depuis des mois les ports de la mer Rouge et les infrastructures de production d’énergie. La dernière attaque date du 26 décembre et elle a visé les ports de Hodeida, Salif et de Ras Issa ainsi que l’aéroport de Sanaa.

En parallèle, les Houthis ont mené, en dix jours, pas moins de 13 attaques sur des cibles israéliennes, avec des missiles balistiques hypersoniques, baptisés ”Palestine 2”.