La Turquie a "neutralisé" un total de 3 070 terroristes en Syrie et en Irak en 2024, a annoncé jeudi le ministère turc de la Défense nationale.

Dans son premier point de presse de l'année, le ministère a fourni des mises à jour sur les opérations antiterroristes, déclarant que 49 terroristes, y compris des membres du PKK, de ses branches syriennes PYD/YPG, ainsi que de Daesh/ISIS, ont été "neutralisés" au cours de la semaine écoulée.

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Le YPG, qui utilise également le nom de PYD, est sa branche syrienne.

Le ministère a indiqué que 1 579 terroristes avaient été "neutralisés" dans le nord de la Syrie et 1 491 dans le nord de l'Irak l'année dernière.

En outre, 107 terroristes se sont rendus en 2024.

Les forces armées turques ont découvert la semaine dernière une cachette dans la région de l'opération Claw-Lock, qui comprenait une grotte à plusieurs sections, et un autre endroit rempli d'armes, de munitions et de fournitures, a déclaré le ministère.

En 2022, la Turquie a lancé l'opération Claw-Lock pour cibler les repaires du groupe terroriste dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak.

En ce qui concerne la sécurité des frontières, le ministère a déclaré que les autorités turques avaient appréhendé 109 personnes qui tentaient de franchir illégalement les frontières au cours de la semaine écoulée, dont un terroriste, et qu'elles en avaient empêché 2 016 autres de pénétrer sur le territoire turc.

Au cours de l'année 2024, 13 939 personnes ont été détenues pour avoir franchi illégalement la frontière, et 97 356 ont été arrêtées, selon les données.

Évolution de la situation en Syrie

Le ministère a également abordé les développements en Syrie, soulignant l'engagement de la Turquie en faveur de l'unité du pays, de l'intégrité territoriale et de la lutte continue contre le terrorisme.

Il a déclaré que les préparatifs visant à renforcer les capacités de sécurité et de défense de la Syrie se poursuivaient.

Les efforts pour assurer le retour volontaire, sûr et digne des Syriens vivant en Turquie ont également été soulignés.

Après le briefing, des sources du ministère de la Défense nationale ont répondu aux questions des journalistes, soulignant qu'il n'y avait "pas de place pour les organisations terroristes dans la nouvelle ère de la Syrie".

Elles ont souligné la détermination de la Turquie, aux côtés de la nouvelle administration syrienne, à empêcher la présence d'organisations terroristes dans le pays.

Bachar al-Assad, dirigeant de la Syrie depuis près de 25 ans, s'est réfugié en Russie après la prise de Damas par des groupes antirégime le 8 décembre, mettant fin au règne du parti Baas, au pouvoir depuis 1963.

Ce changement est intervenu après que les combattants du mouvement Hayat Tahrir al-Sham (HTS) se sont rapidement emparés de villes clés au cours d'une offensive qui a duré moins de deux semaines.

