Le groupe de résistance palestinien du Hamas a appelé le mouvement Fatah à répondre positivement aux efforts visant à établir un "comité de soutien communautaire" pour gérer la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié vendredi, le Hamas a déclaré qu'il avait récemment reçu et examiné "de nombreuses initiatives et propositions nationales dans le cadre des efforts visant à sauver la bande de Gaza du génocide auquel elle est confrontée de la part des milices sionistes avec la complicité de l'Occident et l'échec choquant de la communauté internationale".

"Nous espérons que nos frères du Fatah et de l'Autorité palestinienne répondront positivement aux efforts déployés pour former le comité", a ajouté le communiqué.

Le Hamas a expliqué qu'au cours des derniers mois, il avait coopéré avec l'Égypte et “cherché à former un gouvernement de consensus national ou un gouvernement technocratique".

"Nous avons fait des progrès significatifs avec nos frères du Fatah, sous les auspices de nos frères égyptiens, pour le former", a déclaré le Hamas. "Nous sommes parvenus à des accords et à un consensus avec de nombreuses factions, personnalités nationales et activités, et une liste de noms proposés a été remise à l'Égypte.”

Une guerre génocidaire contre Gaza

Le mouvement a affirmé sa volonté de "mettre en œuvre tout accord conclu au niveau national" et s’est dit ouvert "à toute formule qui permettrait d'unir le peuple palestinien".

Depuis 2007, il existe une division géographique et politique entre le Fatah et le Hamas, et de nombreuses médiations régionales et internationales n'ont pas permis de résoudre cette scission.

L'armée israélienne poursuit sa guerre génocidaire contre Gaza, qui a fait plus de 45 500 victimes, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour la guerre meurtrière qu'il a menée à Gaza.

