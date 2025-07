L'armée israélienne a tué 184 Palestiniens et en a blessé des dizaines d'autres au cours des trois derniers jours, a déclaré le bureau des médias de Gaza.

"Dans une escalade dangereuse et contraire à l'éthique comme d'habitude, l'armée d'occupation israélienne a mené plus de 94 frappes, bombardements et crimes au cours des dernières 72 heures, ciblant des civils non armés et des zones résidentielles dans les gouvernorats de Gaza, en particulier dans la ville de Gaza, de manière brutale et délibérée", a annoncé le bureau dans un communiqué.

"Les attaques ont tué plus de 184 Palestiniens, les corps de dizaines d’entre eux n'ont pu être récupérés en raison de la destruction des infrastructures et de l'impossibilité de les atteindre sous les décombres", a ajouté le bureau.

Les attaques israéliennes ont été aggravées par le fait que l'armée a empêché les ambulances, la défense civile, les équipes médicales et les équipes de secours d'urgence d'accéder aux dépouilles et aux blessés, a-t-il souligné.

Le bilan total des morts à Gaza depuis octobre 2023 s'élève à 45 717, a indiqué, samedi, le ministère de la Santé de l'enclave.

Un communiqué du ministère a ajouté que quelque 108 856 autres avaient été blessés dans l'assaut en cours.

Reprise des négociations pour un cessez-le-feu

Sur le plan diplomatique, le ministre israelien de la Défense, Israël Katz, a confirmé que les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza avaient repris au Qatar.

Vendredi, un haut responsable du Hamas, Basem Naim, a déclaré que le mouvement de résistance palestinien était sérieux au sujet d'un accord qui aboutirait à un cessez-le-feu permanent, au retrait des forces israéliennes de Gaza et au retour des Palestiniens déplacés dans leurs foyers.

Le même jour, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a également révélé aux journalistes qu'un accord est à la fois urgent et possible.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, l’armée israélienne poursuit une guerre génocidaire contre Gaza qui a fait plus de 45 650 victimes, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

Lire aussi: "Souvenez-vous de nous": l'envoyé palestinien à l'ONU en larmes au Conseil de sécurité