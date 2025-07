Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a décidé de démissionner, invoquant des "batailles internes" au sein de son parti, estimant qu'il "ne [pouvait] pas être la meilleure option" pour les élections prévues en octobre 2025.

M. Trudeau a demandé au Parti libéral de lancer le processus de sélection d'un nouveau chef. En attendant, le Parlement sera prorogé jusqu'au 24 mars, c'est-à-dire qu'il sera suspendu, mais non dissous, afin d'éviter des élections anticipées, comme le souhaite l'opposition conservatrice.

Les prochaines élections fédérales doivent avoir lieu avant ou le 20 octobre 2025.

Voici un tour d’horizon des personnalités susceptibles de devenir le prochain premier ministre du Canada.

Chrystia Freeland

Chrystia Freeland, longtemps considérée comme le principal lieutenant de Trudeau, pourrait devenir le prochain Premier ministre canadien. Elle était "en désaccord" avec Trudeau sur la manière de gérer la future administration de Donald Trump aux États-Unis et a démissionné de son poste de ministre des Finances et de vice-premier ministre en décembre 2024.

Trump avait menacé d'imposer des droits de douane de 25 % sur toutes les importations canadiennes si Ottawa ne mettait pas fin à ce que Trump appelle un flux de migrants irréguliers et de drogues aux États-Unis.

Mme Freeland a récemment écrit une lettre qui a été publiée sur les médias sociaux dans laquelle elle déclare qu'elle a quitté le gouvernement pour protester contre le projet de M. Trudeau de la transférer à un autre poste ministériel de moindre importance.

Environ deux douzaines de législateurs libéraux ont publiquement exhorté M. Trudeau à démissionner après que Mme Freeland ait choqué les Canadiens par sa démission. Certains députés libéraux la considèrent comme la remplaçante de M. Trudeau.

"Que ce soit à dessein ou en raison des circonstances, sa démission l'a placée sous les feux de la rampe. Et elle semble être la personne autour de laquelle les membres du caucus peuvent se rallier", a récemment déclaré Chandra Arya, députée libérale de l'Ontario, dans une interview à la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Mark Carney

L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, pourrait également prendre la tête du Parti libéral après la démission de M. Trudeau.

Il souhaite depuis longtemps entrer en politique et devenir premier ministre du Canada. M. Trudeau souhaitait l'avoir dans son gouvernement, dernièrement en tant que ministre des Finances.

Immédiatement après l'annonce de la démission de M. Trudeau, M. Carney a exprimé sa gratitude à son égard via un message sur les réseaux sociaux : "Merci au Premier ministre @JustinTrudeau pour votre leadership, pour vos nombreuses contributions au Canada et pour les sacrifices que vous et votre famille avez faits pour le service public." "Je vous souhaite le meilleur pour vos prochains chapitres".

Selon Global News, M. Carney s'est récemment entretenu avec des dizaines de députés libéraux, "afin d'obtenir leurs conseils et leur soutien en vue d'une candidature à la direction du Parti libéral fédéral, si ce poste se libérait dans les jours à venir".

Pierre Poilievre

Le leader de l'opposition conservatrice, Pierre Poilievre, est également un candidat qui pourrait accéder à la fonction de Premier ministre après les élections d’octobre 2025. Il bénéficie actuellement d'une forte popularité ces derniers temps. Lundi, son parti a pris une avance de 24 points sur les libéraux, selon la CBC, qui a également affirmé que les conservateurs "obtiendraient un gouvernement majoritaire écrasant si une élection avait lieu aujourd'hui".

Sur la plateforme de prédiction cryptographique Polymarket, M. Poilievre aurait 88 % de chances de devenir le prochain Premier ministre après les élections d'octobre.

Lors de l'annonce de sa démission, M. Trudeau a mis en garde contre les politiques de M. Poilievre, l’accusant d’avoir une "vision très restreinte" pour le Canada. Il l’a critiqué notamment pour "l'arrêt de la lutte contre le changement climatique", le recul de la "force de la diversité" et "l'attaque contre les journalistes".

M. Poilievre a quant à lui riposté en déclarant : "Tous les députés libéraux et les candidats à la direction ont soutenu tout ce que M. Trudeau a fait pendant neuf ans, et maintenant ils veulent tromper les électeurs en échangeant un autre visage libéral pour continuer à escroquer les Canadiens pendant quatre autres années, tout comme Justin".

"La seule façon de réparer ce que les libéraux ont cassé est de tenir des élections sur la taxe carbone afin d'élire des conservateurs pleins de bon sens qui sauront tenir les promesses du Canada", a déclaré M. Poilievre.