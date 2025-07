Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a affirmé lors d'une visite à Paris, à moins de deux semaines de l'investiture du président élu Donald Trump, qu'un accord était "très proche" pour un cessez-le-feu et la libération des otages.

"Au Proche-Orient, nous sommes très proches d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages", a révélé M. Blinken lors d'une conférence de presse avec son homologue français Jean-Noël Barrot.

Lire aussi : Gaza: deux bébés parmi neuf victimes

Depuis plus d'un an, le Qatar est engagé aux côtés des Etats-Unis et de l'Egypte dans des négociations en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages toujours retenus à Gaza.

Au Liban, le chef de la diplomatie américaine entrevoit par ailleurs une "paix durable" au moment où les troupes israéliennes ont commencé à se retirer du sud du pays.

"Le cessez-le-feu tient" entre Israël et le mouvement libanais Hezbollah, près d'un mois après son entrée en vigueur, s'est-il félicité.

"Nous avons récemment vu (...) le retrait de plus d'un tiers des forces israéliennes du Liban. Je pense que le cessez-le-feu peut être un pont vers une paix durable", a-t-il fait savoir.

Les Etats-Unis et la France font partie du comité à cinq, avec le Liban, Israël et la force de l'ONU au Liban (Finul), censé surveiller l'application du cessez-le-feu et toutes les potentielles violations.

Des nouveau-nés en danger de mort, alerte MSF

Pendant que les discussions se poursuivent à Doha, les violences israéliennes persistent sur le terrain, à Gaza, où les services de secours locaux ont fait état, mercredi, de 14 Palestiniens tués dans plusieurs frappes, mais aussi en Cisjordanie.

Un responsable palestinien a annoncé que trois personnes de la même famille, dont deux enfants de 8 et 10 ans, ont été tuées dans une frappe aérienne dans le nord de la Cisjordanie occupée.

La situation des hôpitaux sur le terrain continue, elle aussi, de s’aggraver. La pénurie de carburant à l'hôpital Nasser, l'hôpital Al Aqsa et l'hôpital européen de Gaza met en danger la vie de centaines de patients, y compris des nouveau-nés, prévient Médecins Sans Frontières (MSF). Pour empêcher la fermeture des hôpitaux, les équipes de MSF ont approvisionné en urgence les hôpitaux Nasser et Al Aqsa en carburant, leur permettant de maintenir l’électricité entre 36 et 48 heures.

L'électricité de l'hôpital Nasser, soutenu par MSF, pourrait être coupée dans certains services, privant ainsi les patients de soins vitaux.

Dans l'unité de soins intensifs néonatals, MSF traite actuellement trois enfants et quatre nouveau-nés sous ventilation mécanique, ainsi que 15 nouveau-nés en couveuse, tous dépendants de l'électricité fournie par des générateurs.

Sans une amélioration immédiate de la situation et l’acheminement urgent de carburant à l’intérieur de la bande de Gaza et vers les centres médicaux, cette pénurie pourrait avoir des conséquences tragiques, alerte MSF.

MSF appelle Israël à arrêter le démantèlement du système de santé et le blocus qu’il impose sur Gaza, lesquels, couplés au pillage très fréquent de l’aide à l’intérieur de Gaza, mettent en danger la vie des Gazaouis.

Près de 46.000 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans l'offensive meurtrière d’Israël à Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza.