L'Observatoire Euro-Med des droits de l’Homme, dans un rapport, s'inquiète de la santé du directeur de l'hôpital Kamal Adwan, Dr Abu Safiya qui s’est détériorée du fait des conditions de sa détention.

Arrêté le 27 décembre dernier dans le nord de Gaza par l'armée israélienne, le médecin palestinien serait victime des actes de torture à la base militaire de Sde dans le sud d’Israël.

L’Observatoire redoute des menaces sur sa vie, eu égard aux “meurtres délibérés et aux décès sous torture subis par d’autres médecins et membres du personnel médical arrêtés à Gaza depuis octobre 2023”.

Les défenseurs des droits humains soutiennent avoir documenté des témoignages confirmant que des“ soldats israéliens ont agressé physiquement le docteur Abu Sayifa immédiatement après sa sortie de l'hôpital le vendredi 27 décembre 2024”.

Passage à tabac

Selon des témoignages recueillis par Euro-Med Monitor, “l’armée israélienne a ensuite transféré le Dr Abu Safiya dans un lieu d’interrogatoire sur un terrain, dans la zone d’Al-Fakhura, dans le camp de réfugiés de Jabalia”. Par la suite,“ il a été contraint de se déshabiller et soumis à de violents passages à tabac, notamment en étant fouetté avec un fil épais, couramment utilisé pour les câbles électriques des rues. Les soldats l’ont délibérément humilié devant d’autres détenus, y compris des collègues du personnel médical”.

D'après les informations des activistes, le célèbre médecin palestinien serait détenu "au camp militaire de Sde Teynman, sous le contrôle de l’armée israélienne.”

Risque d'exécution

Sur la base de nombreuses expériences d’autres médecins ayant séjourné à la base militaire de Sde, l’organisme de défense des droits humains redoute l'exécution du célèbre médecin palestinien.

Il s’appuie sur l’exemple du Dr Adnan Al-Bursh qui dirigeait le département d’orthopédie de l’hôpital Al-Shifa. Détenu avec ses collègues de l'hôpital A-Adwan en décembre 2023, il a succombé à la torture au centre de détention d’Ofer le 19 avril 2024, déplore l’organisme de défense des droits humains.

De plus, “des dizaines de médecins et de membres du personnel médical, en détention arbitraire et disparitions forcées dans des centres de détention, subissent les tortures et l’isolement”.

Pour l’Observatoire Euro-med, la détention par Israël du Dr Abou Sayifa et son “éventuelle exécution” participent d’une stratégie “plus vaste visant à détruire le peuple palestinien de Gaza”.

Outre “la destruction du secteur de la santé et la perturbation des activités du personnel médical” l’Observatoire Euro-med y voit “une attaque contre le rôle symbolique et humanitaire représenté par le Dr Abu Sayifa”.

Au plus fort des bombardements et des menaces israéliennes contre l'hôpital Kamal Adwan et son personnel ”le Dr Abu Sayifa est resté inébranlable dans son dévouement à fournir des soins médicaux essentiels et à s'acquitter de ses fonctions médicales.”

Tout en déplorant "l’inaction continue de Mme Jill Edwards, la rapporteuse spéciale sur la torture, l’Observatoire Euro-med demande à tous les États et entités concernées à remplir leurs obligations légales pour “mettre fin au génocide à Gaza” et obtenir la libération du Dr Abu Sayifa.

