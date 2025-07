Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les politiques expansionnistes d'Israël dans la région ne constituent pas seulement un problème pour les pays de la région, mais également pour la communauté internationale et la justice mondiale.

Ces propos ont été tenus lors d'une rencontre à Istanbul avec des représentants des médias nationaux et internationaux basés en Turquie, au cours de laquelle Fidan a analysé le contexte politique actuel, vendredi.

En réponse à une question sur la possibilité d'un conflit direct entre la Turquie et Israël en raison des politiques expansionnistes israéliennes dans le sud de la Syrie, Fidan a déclaré que “le problème ne concerne pas uniquement la Turquie”.

“Nous ferons face ensemble aux défis globaux et régionaux posés par Israël, en collaboration avec nos alliés régionaux, acteurs mondiaux et partenaires”, a-t-il affirmé.

Relations avec la Grèce

Concernant les relations turco-grecques, Fidan a souligné que la dynamique positive initiée au niveau des dirigeants entre la Turquie et la Grèce offre un environnement propice à la résolution des problèmes hérités du passé.

Il a cependant noté que les pressions politiques internes en Grèce complexifient la gestion de ces problèmes. “Nous sommes déterminés à avancer sur cette question. Si les opinions publiques des deux pays continuent de soutenir ce processus, nous pouvons réaliser des progrès. Le courage des dirigeants sera décisif”, a-t-il ajouté.

Guerre Russie-Ukraine

Fidan a également mis en lumière le rôle actif de la Turquie dans la médiation internationale et son engagement en faveur de la paix dans certains des conflits les plus urgents au monde.

Évoquant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la situation à Gaza et les efforts diplomatiques plus larges de la Turquie, Fidan a souligné le dévouement de son pays à maintenir une position de principe et proactive dans les affaires mondiales.

“À la lumière de certaines déclarations provenant du camp de (Donald) Trump, malheureusement, il n’y aura pas d’issue différente des paramètres que nous avons définis il y a deux ans grâce à notre diplomatie intense”.

Il a noté que les efforts de médiation concernant Gaza ont été compliqués par des acteurs internationaux cherchant à gagner du temps pour Israël plutôt qu’à conclure un accord.

Rappelant que la guerre entre la Russie et l'Ukraine entre dans sa quatrième année, Fidan a déclaré que, grâce à l'Accord sur les céréales facilité par la Turquie, 33 millions de tonnes de céréales ont été introduites sur les marchés mondiaux.

Il a souligné que la Turquie continuera à maintenir sa position de principe, soutenant tous les efforts en faveur de la paix.

“Conformément à l'importance que nous accordons à la diplomatie préventive et à la médiation internationale, nous menons de nombreuses initiatives à travers une vaste géographie”, a-t-il énoncé.

Médiation Somalie-Éthiopie

Abordant les efforts de médiation d'Ankara entre la Somalie et l'Éthiopie, Fidan a indiqué que la Turquie poursuivra ses initiatives en tant que médiateur de problèmes sur la scène internationale.

“Dans la période à venir, vous nous verrez diriger d'autres initiatives, plateformes de paix et processus qui mettent en lumière notre rôle de médiateur et de solutionneur de problèmes, en particulier dans notre environnement immédiat et sur la scène internationale”.

Il a également mis en exergue les progrès significatifs réalisés dans la coopération en matière de défense avec les pays africains.

Relations avec l'UE et l'OTAN

Concernant les relations entre la Turquie et l'UE, Fidan a affirmé que, bien qu'Ankara ait constamment soutenu la perspective d'une pleine adhésion, l'UE n'a pas répondu de manière réciproque.

“Nous observons les premiers signes de fractures plus importantes qui pourraient survenir en 2025. Sommes-nous prêts pour une solidarité régionale résiliente, une collaboration incluant tous les partenaires ?”, a-t-il interrogé.

“Notre priorité principale devrait être de renouveler notre langage et notre perspective politique dans cette direction. La Turquie travaille dans ce sens depuis 20 ans”, a-t-il poursuivi.

Fidan a relevé que certaines questions concernant la Turquie dans l'UE sont bloquées par des raisons techniques mineures, empêchant la réalisation d'objectifs stratégiques majeurs.

“Ces petits obstacles, qu'ils concernent l'adhésion à l'UE ou non, freinent nos intérêts stratégiques”, a-t-il précisé.

A propos de l'OTAN, Fidan a déclaré que la Turquie renforce l'alliance dans l'esprit de solidarité. Il a ajouté que grâce aux capacités et aux contributions qu’elle apporte, le pays a atteint une position très significative.

“L’accueil de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en 2025 et du sommet de l’OTAN après 2025 démontre clairement l’importance que nous accordons à l’alliance”, a-t-il mentionné.

Coopération Turquie-États-Unis

Soulignant que la Turquie et les États-Unis sont deux pays interdépendants en termes d'équilibres régionaux et mondiaux, Fidan a affirmé que la coopération multidimensionnelle entre les deux nations est devenue “encore plus importante dans le contexte géopolitique actuel”.

Il a spécifié qu'Ankara continuera d'entretenir un “dialogue constructif et ouvert avec la nouvelle administration américaine”.

La Turquie vise à maintenir l'élan dans ses relations avec les États-Unis et à les renforcer davantage après l'investiture de Donald Trump.

Cependant, sur la position des États-Unis concernant l'organisation terroriste PKK/YPG, Fidan a estimé qu'il est erroné d'utiliser un groupe terroriste pour en contenir un autre, ajoutant que les États-Unis en sont conscients.

Il a rappelé que la Turquie a fait valoir à plusieurs reprises que cette approche sapait l'esprit d'alliance et de solidarité.

“Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures qui priorisent nos intérêts et notre sécurité nationaux à cet égard. Et ils le savent déjà.”, a-t-il signalé.

Affirmant qu'il existe des alternatives pour gérer les conditions des prisonniers de Daesh, il a déclaré que ces questions doivent être discutées rationnellement. Cependant, elles relèveront désormais de la nouvelle administration.

Visite de Fidan aux Émirats arabes unis

Lors de sa récente visite aux Émirats arabes unis (EAU), Fidan a discuté en profondeur de questions régionales avec le président Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, en se concentrant particulièrement sur la situation au Soudan.

Il a insisté sur la nécessité d'une médiation entre les parties au Soudan, où, malgré des mécanismes existants, les conflits se poursuivent, entraînant une grave crise humanitaire.