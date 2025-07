Le groupe Houthi au Yémen a annoncé, samedi, une nouvelle attaque contre le porte-avions USS Harry Truman en mer Rouge.

Le porte-parole militaire du groupe, Yahya Saree, a déclaré que ses forces avaient ciblé le navire dans le nord de la mer Rouge à l'aide de missiles et de drones.

Saree a affirmé que l'attaque visait à forcer le porte-avions à quitter sa zone opérationnelle.

Il a averti que les Houthis continueraient à cibler Israël en réponse à ses attaques et au blocus de la bande de Gaza.

Cette déclaration fait écho à une précédente affirmation des Houthis, émise lundi, selon laquelle ils avaient pris pour cible le même navire en mer Rouge.

Solidarité avec les Palestiniens

Les Houthis ont lancé des attaques contre ce qu'ils ont déclaré être des navires commerciaux liés à Israël en mer Rouge depuis plus d'un an, en solidarité avec les Palestiniens attaqués à Gaza par Israël.

Le groupe yéménite a exigé qu'Israël mette fin à sa guerre contre Gaza comme condition à l'arrêt des attaques qui ont gravement perturbé le commerce sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.

Depuis 2023, les Houthis ont ciblé plus de 90 navires avec des missiles et des drones, tuant quatre marins et faisant couler deux navires. L'équipage du navire le Galaxy Leader, un porte-avions britannique et japonais détourné en novembre 2023, est toujours détenu au Yémen.

En réponse, les États-Unis dirigent une coalition militaire qui bombarde des cibles houthistes au Yémen.

Les Houthis ont récemment intensifié leurs attaques contre Israël et des cibles américaines.

Lire aussi: Le port israélien d’Eilat va licencier 50% de ses effectifs