L'Association palestinienne des médias sportifs (PSMA) a rapporté, samedi, que 708 athlètes, dont 95 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza par Israël depuis le 7 octobre 2023.

Le président de la PSMA, Mustafa Siyam, a déclaré à Anadolu que les décès de l'entraîneur de handball Ahmad Haroun du club de handball de Rabat et d'Anas al-Debji, qui jouait pour les clubs de Deir al-Balah et d'Al-Jalaa, portent le nombre d'athlètes tués à 708.

Il a noté que Haroun a été tué dans une frappe d'artillerie visant sa maison, vendredi, à l'ouest du camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de Gaza, tandis qu'al-Debji a été tué dans une frappe aérienne qui a touché la maison de sa famille, mercredi, à l'ouest de Deir al-Balah.

Siyam a déclaré que parmi les morts figurent 369 joueurs de football, 105 membres d'organisations de scoutisme et 234 athlètes de diverses fédérations sportives.

Il a révélé qu'Israël a détruit 273 installations sportives, dont des stades, des gymnases et des installations de clubs, partiellement ou complètement.

Conséquences sur le sport palestinien

“Ces attaques auront un impact significatif sur l'avenir du sport palestinien dans la bande de Gaza et auront des effets dévastateurs sur des milliers d'athlètes”, a fait savoir Siyam, ajoutant que les chiffres rapportés ne sont pas définitifs en raison des frappes aériennes en cours, de la présence de personnes disparues sous les décombres et de l'accès limité aux zones.

Siyam a accusé Israël de cibler délibérément le sport palestinien en tant qu'élément du tissu social et culturel de Gaza, décrivant les attaques comme un “défi existentiel” pour le sport.

Il a exigé que la communauté internationale et les fédérations sportives mondiales “prennent des mesures immédiates pour mettre un terme aux violations d'Israël et protéger les athlètes et les installations sportives palestiniens”.

Dans ce contexte, il est à souligner que l'armée israélienne poursuit une guerre génocidaire contre Gaza qui a fait plus de 46 500 victimes, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

La Cour pénale internationale a émis en novembre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

