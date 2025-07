Le président américain Joe Biden s'est entretenu dimanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet des pourparlers en cours pour un cessez-le-feu à Gaza et a souligné le “besoin immédiat” d'une trêve et du retour des captifs israéliens détenus dans l'enclave palestinienne.

L'appel de dimanche intervient alors que Biden cherche à parvenir à un accord pour mettre fin aux combats avant le retour du président élu Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier.

Les négociations, qui se tiennent depuis un an sous la médiation des Etats-Unis, l'Egypte et le Qatar, ont été bloquées à plusieurs reprises alors qu'elles semblaient proches d'un accord, les deux parties se rejetant la responsabilité de l'échec.

Ces derniers jours, des responsables américains ont exprimé l'espoir de parvenir à un accord, alors que la dernière série des négociations se déroule à Doha.

Les plus hauts responsables des renseignements israéliens, le chef de l'armée ainsi que le principal conseiller de Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk sont présents au Qatar.

La Maison Blanche a déclaré que les pourparlers en cours à Doha visent à parvenir à un accord basé sur le cessez-le-feu progressif annoncé par Biden en mai de l'année dernière, qui a ensuite été approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Biden “a souligné la nécessité immédiate d'un cessez-le-feu à Gaza et du retour des otages avec une augmentation de l'aide humanitaire rendue possible par un arrêt des combats dans le cadre de l'accord”, a déclaré la Maison Blanche.

Les questions abordées lors des négociations ont notamment porté sur les captifs qui seraient libérés dans la première partie d'un accord de cessez-le-feu par étapes, sur les prisonniers palestiniens qui seraient libérés et sur l'ampleur du retrait des troupes israéliennes des centres de population de Gaza.

Les hésitations de Netanyahu

Le Premier ministre israélien a déjà indiqué qu'il ne s'engageait que dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui prévoit la libération de certains prisonniers en échange d'une pause de plusieurs semaines dans les combats.

Le Hamas a cependant insisté sur un retrait total des troupes israéliennes du territoire largement dévasté, tandis que Netanyahu reste déterminé à détruire la capacité du groupe à combattre à Gaza.

Sur le terrain, Israël poursuit ses bombardements incessants sur la bande de Gaza, avec un accent sur le nord de l'enclave, soumise à un siège brutal depuis plus de 100 jours.

La campagne israélienne à Gaza qui se poursuit depuis octobre 2023 a tué plus de 46 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et déplacé plus de 90 % de la population du territoire.

Lire aussi: Israël approuve le plan de retrait des troupes de Gaza, selon des médias