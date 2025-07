Les forces de sécurité turques ont neutralisé six terroristes du PKK/YPG dans le nord de l'Irak et de la Syrie, a annoncé lundi le ministère turc de la Défense nationale.

Trois terroristes du PKK ont été pris pour cible dans la zone de l'opération Claw-Lock dans le nord de l'Irak, a précisé le ministère sur X, promettant que les forces armées turques "continueront à prendre des mesures préventives et destructrices contre les organisations terroristes".

Il a ajouté que trois autres terroristes avaient été pris pour cible dans la zone de l'opération "Printemps de la paix" dans le nord de la Syrie.

"Nous sommes déterminés à détruire le terrorisme à sa source", a assuré le ministère.

Par ailleurs, les autorités turques et syriennes ont capturé, dans une opération conjointe, Muhammed Dib Korali, un des auteurs de l'attentat terroriste qui a fait 53 morts en 2013 dans le sud de la Turquie.

Un filet de plus en plus large

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak, d'où ils préparent des attaques transfrontalières en Turquie.

En 2022, la Turquie a lancé l'opération Claw-Lock pour cibler les repaires du groupe terroriste dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak.

Dans le nord de la Syrie, Ankara a lancé depuis 2016 trois opérations antiterroristes réussies pour empêcher la formation d'un corridor terroriste et permettre l’établissement pacifique des résidents - Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Printemps de la paix (2019).

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

L'organisation terroriste PKK/YPG a cherché à exploiter l'incertitude qui règne depuis la chute du régime d'Al-Assad.

