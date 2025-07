Ce mardi 14 janvier à 15h00, François Bayrou passe en quelque sorte son grand oral politique, il ferra son discours tant attendu de politique générale devant l’Assemblée nationale où les groupes politiques ont promis de ne pas censurer par principe mais sur un projet.

L’idée d’une suspension de la réforme des retraites votée en 2023 est ainsi avancée pour ménager la chèvre et le chou. A gauche, on veut une abrogation, mais une suspension pourrait calmer le jeu et permettre d’obtenir un pacte de non-agression pour le gouvernement Bayrou. Ainsi, les socialistes revendiquent une suspension immédiate et non l’année prochaine, pour reprendre tout de suite les négociations.

Ce matin sur France Info, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT a repris cette demande à son compte. “Tout l'enjeu, c'est de trouver un chemin vers l'abrogation de la réforme des retraites (...) Il faut écouter ce que disent les syndicats, les parlementaires, les Françaises et les Français".

lire aussi: Les défis qui attendent le nouveau gouvernement Bayrou: budget et censure

Suspendre la réforme des retraites, est-ce une fausse bonne idée ?

Cette demande est cependant refusée tout net à droite qui est le socle de base du nouveau Premier ministre. Geoffroy Didier, le secrétaire général du parti Les Républicains s’est ainsi opposé fermement ce lundi à toute suspension ou abrogation de la réforme des retraites. Depuis plusieurs jours, Républicains et macronistes disent leur opposition à cette démarche.

Dans sa tentative de calmer le jeu et de trouver cette voie du milieu qu’il défend depuis des décennies, François Bayrou propose une conférence sociale à Matignon avec les partenaires sociaux en fin de semaine, au plus tard lundi prochain.

La réforme des retraites qui a mobilisé les syndicats et les Français pendant des semaines en 2023 a été votée le 16 mars 2023. Faute de majorité, le gouvernement d’Elisabeth Borne a recouru au 49.3.