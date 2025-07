Réputée pour son soutien à la cause palestinienne, une enseignante de droit de l'université américaine de Columbia a été contrainte de démissionner, prenant ainsi une retraite anticipée.

“À compter d'aujourd'hui, j'ai conclu un accord avec l'Université de Columbia qui me libère de mes obligations d'enseigner ou de participer à l’administration de la faculté après avoir travaillé à la faculté de droit de Columbia pendant 25 ans”, a déclaré Katherine Franke, professeure de droit titulaire à l'université de l'Ivy League aux États-Unis, dans un communiqué rendu public jeudi.

“ Bien que l’université puisse qualifier ce changement de statut de ‘retraite’, il devrait plutôt être compris comme une résiliation déguisée en termes plus acceptables”.

“J’en suis venu à la conclusion que l’administration de l’Université de Columbia a créé un environnement tellement toxique et hostile au débat légitime autour de la guerre en Israël et en Palestine que je ne peux plus enseigner ni mener de recherche”, a regretté Franke.

Indignation

Le campus new-yorkais de Columbia avait connu en avril dernier des manifestations contre la guerre d'Israël à Gaza, inspirant des rassemblements similaires dans d'autres institutions à travers les États-Unis et au-delà.

S'exprimant sur la démission de Franke samedi, Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré que Franke était devenu “ une autre victime du pro-israélisme qui transforme les universités et d'autres espaces de la vie publique en lieux d'obscurantisme, de discrimination et d'oppression”.

Dimanche, Noura Erakat, professeur à l'université Rutgers et avocate spécialisée dans les droits de l'homme, a qualifié de “ flagrants” les mauvais traitements infligés au professeur Franke par l'université.

