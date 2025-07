La FNSEA et la Coordination rurale ne sont pas vraiment d’accord sur l’avenir de l’agriculture mais à la sortie de Matignon, ils ont parlé d’une seule voix.

Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA s’est exprimé devant la presse pour insister sur la situation des agriculteurs: “Nous avons dit au Premier ministre que nous sommes dans une course contre la montre pour apporter des solutions”, et donne au Premier ministre jusqu’au prochain Salon de l’agriculture qui aura lieu du 22 février au 2 mars prochain pour faire le point. Le syndicat et les Jeunes agriculteurs ont annoncé la suspension de leur mobilisation dans la rue.

Plus impatiente, la Coordination rurale attend le discours de politique générale que prononcera François Bayrou mardi à 15h00.

Le syndicat attend du concret avant de se prononcer sur la suite de sa mobilisation. Certaines mesures ne demandent aucun effort budgétaire, insiste-t-il.

La présidente de la Coordination rurale a ainsi mis un accent sur le sort des exploitants agricoles qui n’ont plus de trésorerie et a réclamé un étalement des charges sociales et des prêts.

La Coordination rurale rappelle qu’elle demande l’alignement de la réglementation sur la réglementation européenne moins contraignante que la française et elle demande aussi des contrôles sur les importations agricoles.

Si tous ont salué “un Premier ministre à l’écoute”, ils ont cependant mis en garde le gouvernement. Selon les syndicats agricoles, la parole donnée de l’État doit être respectée, les promesses des gouvernements Barnier et Attal doivent être reprises et appliquées. Ils ont besoin d’un calendrier clair.