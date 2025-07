Le 17 août 2023, Tamer Miskir, Palestinien de 47 ans, est interpellé par la police à proximité de la Gare de l’Est à Paris, vers 3 h 30, après une rixe où il est vu sur des caméras tenant un tournevis face à un adversaire armé d’un couteau. Maîtrisé par des agents de sécurité avant l’arrivée de la police, il ne présente alors aucune blessure au visage.

Menotté et immobilisé, il est ensuite conduit dans un véhicule de police où il reçoit plusieurs coups au visage de Théo P., un policier de 27 ans. Peu après, Miskir perd connaissance et sombre dans le coma, avant de succomber à ses blessures une semaine plus tard.

Selon Libération, ce décès, resté inconnu du public jusqu’à récemment, fait l’objet d’une enquête judiciaire.

Le parquet de Paris, qui était resté silencieux sur ces faits jusqu'à présent, a ouvert une information judiciaire le 31 août 2023. Dans ce cadre, après plusieurs mois d'investigations, Théo P. a été mis en examen pour “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner”, un crime couramment désigné comme des “coups mortels”.

Aucune image exploitée dans l'enquête ne permet de documenter la scène des violences. Les détails reposent uniquement sur les témoignages des policiers présents. Théo P. affirme que Tamer Miskir lui aurait porté un coup au visage, le contraignant à riposter par plusieurs coups de poing. Une collègue de Théo P. soutient ce récit en précisant que Miskir se serait également infligé des blessures en frappant sa tête contre la portière du véhicule.

Alors que l’autopsie de Tamer Miskir conclut à un “décès par traumatisme crânio-facial grave”. Concernant Théo P., l’unité médico-judiciaire retient quatre jours d’incapacité totale de travail (ITT) pour Théo P.