Les forces de sécurité turques ont "neutralisé" neuf terroristes du PKK/YPG dans le nord de la Syrie, a déclaré le ministère turc de la Défense nationale.

Les terroristes tentaient d'attaquer des soldats turcs, a précisé le ministère sur X ce mardi.

Nous sommes déterminés à détruire le terrorisme à sa source", a assuré le ministère, ajoutant :"Notre combat se poursuivra jusqu'à la fin de la guerre. Notre combat se poursuivra jusqu'à ce que les terroristes disparaissent de cette géographie”.

Dans le nord de la Syrie, Ankara a lancé un trio d'opérations antiterroristes réussies depuis 2016 pour empêcher la formation d'un corridor terroriste et permettre l'installation pacifique des résidents : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Printemps de la paix (2019).

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

L'organisation terroriste PKK/YPG a cherché à exploiter l'incertitude qui règne depuis la chute du régime de Bachar al-Assad pour intensifier ses efforts en vue d'établir un "corridor terroriste" le long de la frontière avec la Turquie.

