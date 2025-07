"Tout le monde devrait se désengager de la région. Nous écraserons les têtes de Daesh, des YPG et d'autres organisations terroristes dans un court laps de temps avec nos frères syriens", a souligné M. Erdogan mercredi, lors d'une réunion du parti AK à Ankara.

Le président a fait remarquer que le YPG, la branche syrienne de l'organisation terroriste PKK, qui contrôle près d'un tiers du territoire syrien et exploite ses ressources naturelles, demeure le problème le plus urgent de ce pays. .

L'organisation terroriste YPG "n'échappera pas à son destin amer s'il ne se dissout pas et ne dépose pas les armes", a-t-il affirmé.

A propos des raisons de la présence de la Turquie en Syrie, M.Erdogan a argué qu’“Il n’y a rien de plus naturel que l’intervention de la Turquie dans le pays voisin (la Syrie), pour des raisons tout à fait justifiables et légitimes, notamment humanitaires”.

Abordant l'avenir de la Syrie, M. Erdogan a évoqué le renversement du régime et le dialogue ouvert par la Turquie avec la nouvelle administration comme une opportunité de mettre fin définitivement au terrorisme. C’est une occasion pour la Turquie d’oeuvrer à favoriser la stabilité dans la région, a-t-il encore noté.

Engagement en faveur de l'unité syrienne

M. Erdogan a réaffirmé le soutien indéfectible de la Turquie à l'unité et à la fraternité syriennes entre tous les groupes ethniques et la volonté d'Ankara d'assurer la sécurité de tous les Syriens, y compris de la population kurde.

Il a souligné que la révolution syrienne ne serait pas facilement réprimée.

"Vous ne pourrez pas perturber la fraternité turco-kurde-arabe entre la Turquie et la Syrie", a déclaré M. Erdogan. "La Turquie et la Syrie, reliées par une frontière de 911 kilomètres et des siècles d'histoire commune, restent associées dans une mission visant à surmonter les défis et à parvenir à la paix régionale", a-t-il ajouté.

M. Erdogan a en outre condamné "les actions agressives des forces qui attaquent le territoire syrien", en particulier Israël, et a appelé à une cessation immédiate des attaques. "Sinon, cela entraînera des conséquences défavorables pour tout le monde", a-t-il averti.

La Turquie suit de près les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. "Nous espérons recevoir des nouvelles positives dès que possible", a déclaré M. Erdogan qui a également souligné l'importance d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour la paix régionale.

