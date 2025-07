Le groupe de résistance palestinien Hamas et Israël ont conclu un accord de cessez-le-feu qui mettra fin à la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza et échangera des prisonniers, a déclaré Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar.

La première phase du cessez-le-feu, d'une durée de 42 jours, entrera en vigueur le 19 janvier, a-t-il annoncé mercredi.

Voici quelques premières réactions à l’accord :

Turquie

La Turquie espère que l'accord ouvrira la porte à une paix et une stabilité durables pour “nos frères et sœurs palestiniens ainsi que pour la région et toute l'humanité”, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan.

La Turquie continuera à soutenir les Palestiniens et à mobiliser tous les moyens pour aider Gaza à guérir et à se remettre sur pied, a assuré Erdogan sur X, notant que la Turquie salue l'accord de cessez-le-feu.

“Nous saluons le peuple héroïque et les fils et filles vaillants de Gaza qui défendent courageusement leur terre et leurs libertés face aux attaques illégales et inhumaines d'Israël “, a-t-il indiqué.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a dit aux journalistes à Ankara que l'accord constituait une étape importante pour la stabilité régionale.

Fidan a également fait savoir que les efforts turcs pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien se poursuivraient.

États-Unis

“Nous avons un accord pour les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés sous peu. Merci !“, a révélé le président élu américain Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

Le président américain Joe Biden a, quant à lui, déclaré que l'accord mettrait fin aux combats à Gaza et augmenterait l'aide humanitaire aux civils palestiniens.

“Aujourd’hui, après plusieurs mois de diplomatie intensive menée par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu et un accord sur les otages. Cet accord mettra fin aux combats à Gaza, augmentera l’aide humanitaire indispensable aux civils palestiniens et réunira les otages avec leurs familles après plus de 15 mois de captivité”, a annoncé M. Biden dans un communiqué.

Hamas

Un responsable du Hamas a décrit l'accord de cessez-le-feu à Gaza comme “un grand gain qui reflète la légende qui a été obtenue grâce à la détermination de Gaza, de son peuple et à la bravoure de sa résistance”.

“C'est aussi une réaffirmation de l'échec de l'occupation à atteindre l'un quelconque de ses objectifs”, a déclaré Sami Abu Zuhri.

Un autre responsable, Khalil al Hayya, a confié que les crimes de type nazi commis par Israël “resteront gravés dans la mémoire de notre peuple et du monde comme le génocide le plus odieux de l'ère moderne”.

France

Le président français Emmanuel Macron a salué la fin d’un”calvaire injustifiable”, facteur de “soulagement immense pour les Gazaouis” et d’«espoir pour les otages et leurs familles». Macron exhorte les deux parties à “respecter” l’accord. “Une solution politique doit advenir”, a-t-il exigé sur le réseau social X.

Belgique

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré : “ Après trop de mois de conflit, nous ressentons un immense soulagement pour les otages, pour leurs familles et pour la population de Gaza”.

"Espérons que ce cessez-le-feu mettra fin aux combats et marquera le début d'une paix durable. La Belgique est prête à apporter son aide", a-t-il ajouté.

Allemagne

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a dit qu'il y avait de l'espoir que les otages soient enfin libérés et que les morts à Gaza prennent fin.

Baerbock a déclaré dans sa déclaration publiée sur X que tous ceux qui portent une responsabilité doivent désormais veiller à ce que cette opportunité soit saisie.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a parlé d'un accord de cessez-le-feu attendu depuis longtemps et a déclaré que l'accent devrait être mis sur l'aide humanitaire et la garantie d'un avenir meilleur à long terme dans la région.

“Après des mois d'effusion de sang dévastatrice et d'innombrables vies perdues, c'est la nouvelle tant attendue par les peuples israélien et palestinien”, a formulé Starmer dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Pour les Palestiniens innocents dont les maisons se sont transformées en zone de guerre du jour au lendemain et pour les nombreux qui ont perdu la vie, ce cessez-le-feu doit permettre une augmentation considérable de l’aide humanitaire, si désespérément nécessaire pour mettre fin aux souffrances à Gaza”.

“Et ensuite, notre attention doit se tourner vers la manière dont nous pouvons garantir un avenir durablement meilleur aux peuples israélien et palestinien”.

ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également salué l'accord et a souligné que “la priorité doit désormais être d'atténuer les immenses souffrances causées par ce conflit”.

“ Les Nations unies sont prêtes à soutenir la mise en œuvre de cet accord et à intensifier l’acheminement d’une aide humanitaire durable aux innombrables Palestiniens qui continuent de souffrir”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Egypte

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a salué l'accord de cessez-le-feu dans un message publié sur X.

El Sissi a souligné l’importance d’une livraison rapide de l’aide humanitaire à Gaza.

UE

“Je salue chaleureusement l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Les otages pourront retrouver leurs proches et l'aide humanitaire pourra parvenir aux civils de Gaza. Cela apporte de l'espoir à toute une région, où les populations ont enduré d'immenses souffrances pendant bien trop longtemps. Les deux parties doivent pleinement mettre en œuvre cet accord, qui constitue un tremplin vers une stabilité durable dans la région et une résolution diplomatique du conflit”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

Norvège

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a affirmé : “Les institutions palestiniennes doivent être renforcées et préparées à assumer pleinement le contrôle et la responsabilité, y compris à Gaza. Israël et la Palestine doivent tous deux recevoir des garanties de sécurité crédibles et la solution doit être ancrée au niveau régional”.

Au moins 46.707 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans l’offensive israélienne meurtrière à Gaza qui a aussi provoqué un désastre humanitaire, selon les données du ministère de la Santé du Hamas jugées fiables par l'ONU.

