Lors de la cérémonie des TRT World Citizen Awards à Istanbul, le directeur de la communication de Turquie, Fahrettin Altun, a mis en avant le rôle stabilisateur de son pays.

Dans son discours prononcé vendredi, Altun a qualifié l’initiative TRT World Citizen d’effort précieux visant à institutionnaliser le bien dans une époque où le mal est banalisé.

Lire aussi : "Witness" de TRT World remporte le prix du Meilleur Documentaire au festival du film AWB

Il a souligné l'importance de cette initiative pour contrer la normalisation des injustices dans le monde actuel.

Altun a fait référence au concept de la “banalité du mal”, formulé à l'époque nazie pour décrire les crimes de guerre, notant que ce concept reste pertinent aujourd'hui.

“Aujourd'hui, ce terme est utilisé pour décrire les crimes commis par Israël en Palestine, ses politiques génocidaires et le silence de nombreux gouvernements occidentaux ainsi que de la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

“Malgré le génocide en Palestine, visible aux yeux du monde et blessant la conscience de l'humanité, ce mal a été banalisé et normalisé par le système international”.

Lire aussi : "Holy Redemption" de TRT World remporte le prix du meilleur documentaire à Sarajevo

"Le mal a été normalisé"

Altun a insisté sur le fait que le système international avait perdu son sens des responsabilités, affirmant que “le mal a été normalisé à travers une chaîne de commandement, devenant ainsi enraciné dans le système politique”.

Il a également souligné les injustices mondiales, les politiques coloniales, les génocides, les violations des droits de l’Homme et les ravages écologiques qui affectent le monde d’aujourd’hui.

Il a appelé à un engagement indéfectible pour combattre non seulement les maux eux-mêmes, mais aussi leur normalisation.

"Une lutte entre vérité et mensonge"

Altun a rappelé que l’histoire a souvent été décrite comme un combat entre le bien et le mal, soulignant que dans l’enseignement islamique, cela se reflète dans la lutte entre vérité et mensonge.

Il a expliqué que les enseignements islamiques interprètent l’histoire comme une lutte constante entre vérité et mensonge, insistant sur l'espoir et proclamant que “la vérité est venue et le mensonge a disparu”.

“Les médias sont un domaine de lutte pour le bien, la vérité et la justice”, a-t-il ajouté.

Altun a critiqué le système médiatique actuel, qui génère, selon lui, un mal systématique menant à une crise de la vérité. Par conséquent, les médias doivent devenir un domaine où le bien, la vérité et la justice sont défendus.

“Avant tout, nous devons transformer les médias en un espace de savoir authentique, plutôt qu’en un espace d’information déformée”, a déclaré Fahrettin Altun, soulignant l'importance d’une réforme médiatique.

“Nous devons également nous battre pour une représentation plus équitable dans les médias, donner une voix aux sans-voix, mettre en lumière ceux que l’on rend invisibles et servir la justice. Cela nécessite un combat pour la vérité” a-t-il ajouté.

La vision de TRT

Louant le diffuseur public turc TRT, Fahrettin Altun a déclaré : “Je crois que TRT s'efforce de faire des médias un espace de savoir authentique et non déformé”.

“De plus, TRT travaille à rendre la représentation médiatique plus équitable et montre comment les médias peuvent servir d’outil pour diffuser le bien. Depuis six ans, les TRT World Citizen Awards illustrent cette mission”.

Altun a souligné l'importance de promouvoir un paysage médiatique au service du bien collectif.

Il a expliqué que l’initiative de TRT vise à attirer l’attention sur des sujets tels que l’oppression et le génocide perpétrés par Israël en Palestine et à Gaza, l’islamophobie, les droits de l’homme et le renforcement des systèmes éducatifs.

Il a précisé que cet effort cherche à sensibiliser l'opinion publique mondiale à ces enjeux cruciaux.

“Aujourd'hui, des récompenses sont remises à cinq individus courageux qui s’opposent fermement aux injustices, aux inégalités et à l’oppression dans le monde entier. Un prix spécial de TRT est également décerné”, a-t-il fait savoir.

La lutte de la Turquie pour la justice et la vérité

Altun a affirmé qu’avec le leadership du président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie mène une lutte visible pour la justice et la vérité sur la scène internationale.

“S'engager dans cette lutte et choisir le camp de l’humanité demande un véritable courage et une grande détermination”, a-t-il souligné, insistant sur le rôle central du leadership.

“Au cours des 23 dernières années, la Turquie a surmonté des défis majeurs pour devenir une puissance régionale, une autorité respectée et un acteur mondial sur la scène politique internationale”, a rapporté Altun.

Il a mis en avant le fait que l'influence de la Turquie dépasse largement ses frontières, ayant un impact significatif dans les zones de crise et sur les enjeux mondiaux.

“La Turquie n'est plus un pays limité à ses frontières, qui tente de gérer les injustices causées par les inégalités mondiales”, a-t-il établi.

“Elle est désormais une force stabilisatrice, consolidant son unité interne et exportant cette stabilité dans sa région et sur la scène mondiale. Le leadership du président Erdogan a été déterminant à cet égard”, a-t-il conclu.