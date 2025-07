Le mouvement palestinien Hamas a remporté la guerre de Gaza et empêché Israël d'atteindre ses objectifs, a déclaré l'ancien président du Conseil de sécurité nationale israélien.

“Cette guerre a été un échec israélien catastrophique à Gaza”, a estimé Giora Eiland, général à la retraite, au journal Maariv dimanche.

“Cette guerre a échoué pour une raison très simple: le Hamas a empêché Israël d'atteindre ses objectifs, mais il est aussi resté au pouvoir”, a-t-il ajouté.

Un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers sont entrés en vigueur à 09h15 GMT dimanche après quelques heures de retard en raison des accusations israéliennes selon lesquelles le Hamas avait retardé la publication de la liste des prisonniers devant être libérés.

L'accord devait initialement entrer en vigueur à 06h30 GMT.

Eiland, qui a dirigé le Conseil de sécurité nationale de 2004 à 2006, a précisé que l'accord de cessez-le-feu ne permet pas de désarmer le Hamas. “Si le Hamas attaque Israël, il violera l'accord”, a-t-il déclaré.

La guerre brutale d'Israël

Eiland a été le principal architecte du “Plan des généraux”, qui propose d’imposer un blocus sur le nord de Gaza et de déplacer de force les Palestiniens de la région dans le cadre de la guerre génocidaire de Tel Aviv contre l'enclave.

Près de 47 000 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 110 700 autres blessés depuis le début de la guerre israélienne le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires locales.

La guerre israélienne a laissé plus de 11 000 personnes disparues, avec une destruction généralisée et une crise humanitaire qui a coûté la vie à de nombreuses personnes âgées et enfants, dans l'une des pires catastrophes humanitaires mondiales de l'histoire.

En novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.