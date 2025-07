"On ne peut pas avoir une guerre commerciale et en même temps construire l'Europe de la défense", a-t-il lancé sur France Inter.

"Le deal avec les Etats-Unis, c'est oui pour un désengagement" de la défense européenne "et pour construire des garanties de sécurité européennes en plus de l'OTAN, mais nous ne pouvons pas le faire avec une guerre commerciale à nos portes. Et les budgets nationaux ne sont pas en capacité de monter partout à 3% (du PIB) le budget de la défense", a-t-il dit.

"On ne pourra pas s'organiser de manière efficace, notamment sur le front de l'Est, si en plus on a une guerre commerciale qui nous coûte énormément", a-t-il insisté, en référence à l'aide à l'Ukraine.

A la question d'une réponse européenne "par la force" à une guerre commerciale, le Commissaire européen a réagi avec prudence : "je ne peux pas vous répondre". Les Européens pâtiraient eux-mêmes en cas de droits de douane accrus sur des produits américains et "la balance commerciale avec les Etats-Unis est très favorable aux Européens", a-t-il souligné.

"Il y a deux stratégies possibles, une approche offensive ou une approche défensive. On peut avoir une réplique sur les droits de douanes mais les Européens le paieront", a-t-il poursuivi, citant le cas de compagnies européennes qui achètent des pièces détachées de Boeing.

"Il faut être offensif et être peut-être même radical s'il le faut", a-t-il cependant estimé.

Il a aussi évoqué une "approche défensive qui consiste à ré-aiguiller un certain nombre d'achats dans le monde", par exemple "suspendre les approvisionnements de GNL (gaz naturel liquéfié) à l'Azerbaïdjan pour acheter plus aux Américains".

"Le monde entier est dépendant de ce que fera ce soir Donald Trump. Un certain nombre de décrets seront pris. Et je pense que ni les Canadiens, ni les Mexicains, ni nous, ni le reste du monde, ne sait exactement ce qu'il y a dans ces décrets", a-t-il conclu.

Donald Trump prévoit notamment d'imposer, dès le 20 janvier, des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada. La Chine pourrait également voir ses taxes augmenter de 10% et la zone euro est aussi dans le viseur.

