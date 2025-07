La Turquie observera un jour de deuil national ce mercredi, en hommage aux victimes de l’incendie survenu dans un hôtel de la province de Bolu. L’annonce a été faite par le président Recep Tayyip Erdogan lors de son allocution, à l'issue de la réunion du cabinet, mardi.

Le président a exprimé ses sincères condoléances aux familles des défunts, priant pour la paix des âmes disparues et pour un prompt rétablissement des blessés. Il a également assuré que les responsables de la catastrophe, qu'il s'agisse de négligence ou de mauvaise conduite, seraient traduits en justice.

“L'heure est à la solidarité, à l'unité et à la compassion, et non aux débats politiques”, a insisté M. Erdogan, invitant tous les secteurs - y compris les acteurs politiques, les médias et les administrations locales - à respecter la douleur de la nation en ces temps difficiles.

Le président a conclu en souhaitant force et patience aux familles endeuillées et a espéré que de telles tragédies puissent être évitées à l’avenir en Turquie.

L’incendie a frappé l’hôtel Grand Kartal à Kartalkaya, une station de ski située dans les montagnes Koroglu de la province de Bolu, à environ 300 kilomètres à l’est d'Istanbul. Selon les autorités, l’incendie a tué au moins 66 personnes et blessé 51 autres.

Cessez-le-feu à Gaza et soutien à la Syrie

En parallèle, lors de son allocution, M. Erdogan a exhorté le monde arabe et islamique à soutenir le redressement de la Syrie “avant les autres”, et a appelé les États occidentaux à lever les sanctions imposées à ce pays déchiré par la guerre.

Concernant le cessez-le-feu à Gaza, le président turc a souligné que les images de l'échange de prisonniers montraient ceux qui accordent de l'importance à la dignité humaine et ceux qui la méprisent.

“Nos frères et sœurs de Gaza ont payé un lourd prix, mais ils n'ont pas cédé à la brutalité, ni à la politique de massacre”, a-t-il ajouté.

Le président Erdogan a assuré que son pays intensifierait ses efforts pour ouvrir la voie à une paix durable dans la région, “en prenant le cessez-le-feu comme une opportunité” à Gaza.