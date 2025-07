Deux jours après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le chef de l’État français a exhorté les Européens à "jouer tout leur rôle" dans la construction d’une Europe "unie, forte et souveraine".

Emmanuel Macron a estimé qu’il incombe désormais aux Européens, en particulier à la France et à l'Allemagne, de renforcer l’Union européenne face aux projets protectionnistes de l’administration Trump.

"Une Europe attachée au lien transatlantique qui sache affirmer aussi ses intérêts propres et les défendre avec ses valeurs et ses instruments européens", a précisé le président français.

Pour sa part, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a qualifié le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche de "défi" pour l’Europe. Il a également insisté sur l'importance cruciale du couple franco-allemand dans cette période incertaine.

"Nous devons rester unis et répondre avec ambition et indépendance aux temps dans lesquels nous entrons", a-t-il affirmé, rappelant l’héritage du Traité de l’Élysée, signé il y a 62 ans, en 1963, symbole de la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale.

Dans un contexte international marqué par des tensions croissantes et des défis communs, notamment la compétition économique mondiale et les enjeux climatiques, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de préserver le modèle démocratique et social européen.

"La priorité des Européens doit aujourd’hui être pour notre compétitivité, notre prospérité, notre sécurité. Pour renforcer aussi nos démocraties", a-t-il déclaré.

Le retour de Donald Trump, connu pour ses positions critiques envers l’OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), semble avoir ravivé les préoccupations des dirigeants européens quant à leur dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis.

Dans ses déclarations récentes, le chef d'État français Emmanuel Macron a réitéré l’importance d'investir davantage dans la défense européenne, y compris dans les secteurs de l’armement et du spatial, pour garantir l’autonomie stratégique de l’Europe.

