“Nous, en tant que Turquie, sommes prêts à fournir tout le soutien nécessaire pour résoudre cette question (le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo), ce qui contribuera à la stabilité et à la paix dans la région des Grands Lacs, si les deux parties le souhaitent”, a indiqué M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue rwandais Paul Kagame, en visite dans la capitale Ankara.

Le président turc a également souligné que son pays “ travaille jour et nuit pour trouver des solutions aux problèmes africains sur la base d'une politique gagnant-gagnant”.

Les rebelles du groupe armé M23 mènent une insurrection dans l'est du Congo depuis 2022, et progressent actuellement vers Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Kinshasa et d'autres pays accusent le Rwanda voisin de soutenir le groupe, ce que Kigali dément.

M. Erdogan a également salué les efforts du Rwanda dans la lutte contre l'organisation terroriste Fetö qui a orchestré le coup d'État avorté du 15 juillet 2016, faisant 252 morts et 2 734 blessés en Turquie.

Concernant les relations bilatérales, qui se sont renforcées après l'ouverture des grandes ambassades selon Erdogan, le volume du commerce bilatéral est passé de 1 million à 500 millions de dollars entre les deux pays.

“Nous intensifierons nos efforts pour exploiter pleinement le potentiel de nos relations commerciales”, a ajouté le président turc.

Le président rwandais a de son côté assuré que le Rwanda et la Turquie s'engagent à explorer davantage les opportunités de collaboration.

“Le Rwanda reste ouvert à accueillir encore plus d'entreprises turques”, a-t-il indiqué précisant que le Rwanda et la Turquie étaient tous deux pleinement engagés en faveur de la paix et de la sécurité mondiales.

Lire aussi : Réconciliation Éthiopie-Somalie: une victoire diplomatique turque