L'ONU dénonce l'usage par Israël "de méthodes de guerre" et "le recours illégal à la force létale" à Jénine, en Cisjordanie. "Les opérations israéliennes meurtrières de ces derniers jours suscitent de graves inquiétudes quant à un recours inutile ou disproportionné à la force", a déclaré Thameen al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Genève (Suisse).

Le vice-gouverneur de Jénine accuse Israël de vouloir envahir le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Mansour al Saadi a déclaré à l’agence Anadolu que l’armée israélienne avait fermé les quatre entrées qui conduisent à la ville de Jénine et au camp de réfugiés. Personne ne peut ni entrer ni sortir, des monticules de terre barrent la route.

Le vice-gouverneur met en garde, selon lui, Israël projette la prise de contrôle de tout le camp notamment en démolissant de nombreux bâtiments et maisons qui entourent le camp.

Al Saadi compare cette opération à ce qui s’est passé dans le nord de Gaza. Il affirme que “c’est une répétition de ce qui s’est passé dans le nord de Gaza, une campagne génocidaire systématique” qui a débuté le 5 octobre 2024 et qui a continué jusqu’au 19 janvier lors de l’instauration d’un cessez-le-feu.

Le camp de Jénine en partie détruit

L’armée utilise des bulldozers pour détruire des maisons, des avions bombardent le camp et des véhicules militaires blindés sont utilisés par les soldats dans cette opération baptisée “Mur de Fer”. Israël soutient que cette opération vise les combattants palestiniens.

Le gouverneur de Jénine a alerté hier sur la situation humanitaire. Des centaines de résidents du camp ont commencé à partir après que l’armée israélienne, via des haut-parleurs fixés sur des drones et des véhicules militaires, leur a ordonné d’évacuer, a fait savoir Kamal Abou al-Roub.

Le vice-gouverneur Al Saadi a également déploré les conditions difficiles imposées au personnel médical et aux patients de l’Hôpital public de Jénine à cause des coupures de courant et du manque de fuel. Ces pénuries sont liées à l'opération militaire en cours. Quant au nombre de personnes déplacées par l’attaque israélienne, aucun décompte officiel n’est disponible à ce jour.

La Croix-rouge palestinienne a déclaré que deux de ses employés ont été blessés par l’armée israélienne dans Jénine. L’attaque israélienne sur Jénine qui dure depuis trois jours a déjà tué 12 personnes et fait 40 blessés.