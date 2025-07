On est loin d’une opération de police comme le fait régulièrement Israël en Cisjordanie occupée, cette fois, cela ressemble à une guerre qui ne dit pas son nom et les soldats détruisent maisons et routes, ils ratissent le camp rue après rue. On a pu aussi voir des bulldozers détruisant des ronds-points, ou des habitations.

L’agence de presse palestinienne a annoncé vendredi soir la mort de deux personnes, tuées dans leur voiture par un drone israélien dans la ville de Qabatya dans le gouvernorat de Jénine. L'armée israélienne affirme que "plus de 10 terroristes ont été éliminés" jusqu'à présent. Le ministère de la Santé de Ramallah a fait état d'au moins 14 morts depuis mardi.

De nombreuses arrestations ont eu lieu et on ignore le sort de ces Palestiniens, révèle Shai Parnes, porte-parole de B'Tselem, une organisation israélienne de défense des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. L’organisation informe également que de nouveaux barrages ont été érigés, certains sont tenus par des colons et des opérations de police ont lieu dans d’autres villes notamment Naplouse.

Une opération militaire selon Israël éradiquer le Hamas de Jénine

L’armée israélienne opère un véritable ratissage du camp de Jénine et de ses alentours. Selon le gouverneur de Jénine, "toutes les routes menant au camp de Jénine ont été rasées" par des bulldozers. "De plus en plus de personnes sont contraintes de partir à cause de l'opération israélienne et du manque d'eau", et l'hôpital local, "coupé des réseaux d'eau et d'électricité", ne dispose plus que "de réserves qui s'amenuisent", ajoute l'ONU.

Le Hamas lui a publié hier soir le nom de quatre soldates israéliennes qui vont être libérées ce samedi après-midi dans le cadre d'une deuxième série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ces jeunes femmes surveillaient la frontière avec Gaza lorsqu’elles ont été enlevées le 7 octobre 2023. Le bureau du Premier ministre a confirmé avoir reçu cette liste.