Le président américain Donald Trump a proposé samedi de reloger les Palestiniens de Gaza dans les pays voisins comme l'Égypte et la Jordanie.

S'adressant aux journalistes avant son départ de Los Angeles pour Miami, le président a déclaré qu'il avait évoqué la question lors d'un entretien téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie, et qu'il pourrait s'entretenir avec le président égyptien Abdel-Fattah al-Sisi, ce dimanche.

"Je lui ai dit (au roi de Jordanie) que j'aimerais que vous en preniez plus parce que je regarde toute la bande de Gaza en ce moment et c'est un désastre, c'est un vrai désastre", a déclaré Trump. "J'aimerais qu'il (le roi de Jordanie) prenne des gens".

"J'aimerais que l'Egypte prenne des gens. Je parlerai au général Al Sisi demain, je crois. J'aimerais que l'Egypte prenne des gens. Et j'aimerais que la Jordanie prenne des gens", a poursuivi Trump.

"Vous parlez d'un million et demi de personnes, et nous allons tout nettoyer. Vous savez qu'au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, quelque chose doit se passer", a-t-il ajouté.

Décrivant Gaza comme "un site de destruction", le président américain a déclaré : "Presque tout est démoli et des gens meurent là-bas. Je préfère donc m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour changer".

Il a ajouté que le délogement "pourrait être temporaire ou à long terme".

L'administration Biden s'est opposée à la relocalisation des habitants de Gaza hors de l'enclave, prônant le retour des Gazaouis dans leurs foyers après une éventuelle paix et une solution à deux États.

La proposition de Trump est favorablement accueillie par le ministre israelien des Finances Bezalel Smotrich : "L'idée de les aider à trouver d'autres endroits est une excellente idée. Après des années de sanctification de la terreur, ils pourront construire une vie nouvelle et meilleure". D'après lui, "seule une réflexion hors des sentiers battus avec de nouvelles solutions apportera une solution de paix et de sécurité". Smotrich a terminé en disant : "J'agirai auprès du Premier ministre et du cabinet pour qu'un plan opérationnel soit mis en œuvre le plus rapidement possible".

La guerre génocidaire d'Israël a tué plus de 47 000 Palestiniens, en majorité des femmes.

Dégel de la vente des bombes de 907 kg

Toujours au sujet des Palestiniens, mais sur son média social Truth Social, Donald Trump a confirmé, samedi, l’annulation de la suspension, approuvée par l’administration Biden, de l'approvisionnement d’Israël en certaines armes.

Il a dit que “beaucoup de choses commandées et payées par Israël, mais qui n'ont pas été envoyées par Biden, sont maintenant en route”.

Il s’agit de la livraison de 1 800 bombes MK-84, une livraison qui avait été retardée pendant des mois.

La déclaration de Trump sur Truth Social fait suite à la décision du Pentagone de lever la suspension des munitions, qui avait été imposée en mai dernier par l'administration Biden.

Axios a rapporté que la suspension a été levée après que les responsables israéliens ont été informés vendredi par le Pentagone.

Les bombes de 2 000 livres (907 kg) étaient stockées aux États-Unis et devraient être livrées dans les prochains jours.

Le blocage, mis en place par Biden pour protester contre les actions militaires israéliennes dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a déclenché l’une des crises les plus importantes dans les relations américano-israéliennes lors de l’offensive israélienne contre l’enclave.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a utilisé ce retard comme un outil politique, ralliant le soutien des législateurs républicains américains qui ont critiqué la position de Biden, même si le blocage était une réponse aux inquiétudes concernant le risque de pertes civiles supplémentaires à Gaza.

