L'armée israélienne a ouvert le feu dimanche sur des habitants du sud du Liban, qui tentaient de revenir dans leurs villages par centaines, faisant 11 morts et 83 blessés, selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé.

D'après le ministère, "les agressions de l'ennemi israélien contre des citoyens qui tentaient de revenir dans leurs villages encore sous occupation, ont fait onze morts, dont un soldat de l'armée libanaise et deux femmes, ainsi que 83 blessés". Le ministère avait fait état de trois morts dans un précédent bilan.

Malgré l'expiration du délai pour le retrait des forces israéliennes du sud du pays. Israël a déclaré plus tôt que le retrait pourrait prendre plus de temps que le délai de 60 jours.

Violation du cessez-le-feu

Vendredi, l'armée israélienne avait violé près de 660 fois le cessez-le-feu, entré en vigueur en fin novembre.

Le délai pour le retrait des forces israéliennes du Sud du Liban a expiré aujourd’hui dimanche, 60 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hezbollah. Le bureau de Netanyahu a expliqué que "le retrait dépend du déploiement de l'armée libanaise et du retrait du Hezbollah au-delà du Litani."

Le Liban et Israël ont conclu un accord de cessez-le-feu, le 27 novembre dernier, pour mettre fin à plus de 14 mois d’affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah, sur fond de la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza.

Les données du ministère libanais de la Santé indiquent que depuis le début de l'offensive israélienne contre le Liban le 8 octobre 2023, au moins 4 068 personnes ont été tuées, dont des femmes, des enfants et du personnel médical, tandis que 16 670 ont été blessées.