La Turquie attend de l'Irak, qui a déjà désigné le groupe terroriste du PKK comme étant une “organisation interdite”, de déclarer officiellement qu’il s’agit d’un groupe de terroristes, a souligné le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan lors d'une visite à Bagdad.

S'exprimant samedi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Fouad Hussein, Fidan a souligné la nécessité pour la Turquie, l'Irak et la Syrie de coordonner leurs efforts pour éliminer à la fois Daesh et les groupes terroristes affiliés au PKK.

La réunion entre les deux responsables fait suite à une attaque, vendredi, au cours de laquelle des terroristes du PKK ont tué deux gardes-frontières irakiens.

L'Irak a classé le PKK comme “organisation interdite” en mars 2024, une démarche saluée par la Turquie. Les deux pays ont ensuite signé des accords pour lutter contre le terrorisme, notamment en établissant des centres de coopération conjoints à Bagdad et à Bashika.

Cependant, l’Irak n’a pas encore désigné le PKK comme groupe terroriste.

Le vrai visage du PKK

Samedi, le ministère turc des Affaires étrangères a réitéré son engagement à lutter contre le terrorisme aux côtés de l'Irak. Le porte-parole du ministère, Oncu Keceli, a souligné que le PKK constituait une menace commune à la sécurité nationale des deux pays, affirmant qu'il violait également la souveraineté de l'Irak.

Keceli a déclaré que l'attaque contre les gardes avait une fois de plus “révélé le vrai visage” du groupe terroriste PKK, a noté Keceli sur X, exprimant ses condoléances pour les victimes.

Le PKK, actif en Irak, est responsable d'attentats terroristes qui compromettent la sécurité du pays et empêchent les efforts de développement d'atteindre les villages sous son occupation.

Les terroristes du PKK mènent également des attaques terroristes transfrontalières contre la Turquie depuis leurs cachettes en Irak.

Au cours de sa campagne terroriste qui dure depuis 40 ans, le PKK – reconnu comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a fait plus de 40 000 morts, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.