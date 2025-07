Les forces de sécurité turques ont "neutralisé" 13 terroristes du PKK dans le nord de l'Irak, a déclaré dimanche le ministère turc de la Défense nationale.

Les terroristes ont été ciblés dans les régions de Hakurk, Gara et Metina, a déclaré le ministère sur X.

"Nos forces armées turques poursuivront résolument leurs opérations jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé", a-t-il ajouté.

Le terme "neutraliser" est utilisé par les autorités turques pour indiquer que les terroristes ont été tués, capturés ou se sont rendus.

Les terroristes du PKK se cachent fréquemment dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières contre la Turquie.

Au cours de sa campagne de terreur menée depuis 40 ans contre la Turquie, le PKK – classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.

