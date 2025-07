Les tensions continuent entre l’Algérie et la France. Désormais, elles sont radioactives. Le 23 janvier dernier, le Conseil de la nation algérien (le Sénat algérien) vote un texte sur la gestion des déchets. L’un des articles exige que la France “assume pleinement ses responsabilités historiques, morales et juridiques dans l'élimination de ces déchets radioactifs et reconnaisse l'énorme préjudice causé à notre pays et aux populations d'Adrar, de Reggane, d'In Ekker et d'autres régions”, selon les termes de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali.

La France a réalisé 11 essais nucléaires en Algérie

En attente des textes d’application qui détermineront les démarches vis-à-vis de la France pour obtenir la décontamination, l’adoption de cette loi est le énième épisode dans la détérioration des relations franco-algériennes.

Ce dossier du nucléaire est un sujet irritant entre les deux pays. Entre 1960 et 1966, 17 essais ont eu lieu dans le désert algérien, dont 11 ont eu lieu après l’indépendance algérienne comme cela était prévu dans les Accords d’Evian. Tous ces essais étaient souterrains.

Déjà fin décembre 2024, le président Tebboune avait donné le ton. Lors d’un discours devant les deux chambres du Parlement, il avait admonesté Paris : “Venez nettoyer, nous n'avons que faire de votre argent. Je ne laisserai pas tomber la mémoire, je ne demande rien, ni euros ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens”.

Un accord a, semble-t-il, été signé entre les présidents Bouteflika et Hollande, fin 2012, pour la dépollution du site de Oued Namous, mais il est resté apparemment lettre morte.