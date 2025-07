Israël interdit l’UNRWA sur son territoire à partir d’aujourd’hui, l’agence n’aura plus aucun contact avec les officiels israéliens et ne pourra plus opérer à Jérusalem-Est occupée. Danny Danon, l’ambassadeur israélien auprès des Nations unies a déclaré mercredi devant le conseil : “Israël met un terme à toute collaboration, communication et contact avec l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.”

L’UNRWA a essayé jusqu’au bout de plaider sa cause, mettant en garde sur les effets négatifs que cela pourrait avoir sur la distribution de l’aide humanitaire en Cisjordanie et à Gaza.

Donald Trump soutient la position d’Israël, l’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Dorothy Shea a déclaré que l’agence exagérait les conséquences de la décision israélienne : “Suggérer que cette décision va mettre un terme à la distribution de toute l’aide humanitaire est irresponsable et dangereuse”, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu’il existait d’autres solutions pour aider la population palestinienne.

Cette affirmation est erronée, l’UNRWA propose une aide médicale avec des hôpitaux et des centres de soins, elle gère les écoles et apporte aide sociale et aide alimentaires aux réfugiés palestiniens. Les Nations unies ont souligné que l’interdiction oblige Israël, la puissance occupante à remplir le vide laissé par le bannissement de l’organisation mais Tel Aviv refuse d’assurer ces tâches.

L’UNRWA accusée d’être infiltrée par le Hamas

Les bureaux de Jérusalem sont les bureaux principaux de l'UNRWA, et ce sont eux qui pilotent l’organisation de l’aide humanitaire. L’agence et ses employés ont quitté le lieu. Leur fermeture va, à tout le moins, désorganiser certaines procédures.

Le Commissaire général de l'UNRWA, le suisse Phillippe Lazzarini a plaidé sa cause et a rappelé l’ampleur de ce que l’agence produit chaque jour. “Depuis octobre 2023, on a assuré les ⅔ de l’aide alimentaire, on a organisé des abris pour plus d’un million de personnes, on a vacciné 250 000 enfants contre la polio. Depuis le cessez-le-feu (19 janvier), nous assurons 60% de l’aide alimentaire qui entre dans Gaza“.

Les autorités israéliennes estime que cette agence est anti-israélienne et infiltrée par les membres du mouvement islamiste Hamas, à l'origine des attaques du 7 octobre. Depuis le début de la guerre à Gaza, une véritable campagne anti-Unrwa a été organisée, Israël n’a fourni aucune preuve pour étayer ses accusations, une enquête indépendante n’a rien trouvé en ce sens. L’agence a cependant licencié une dizaine de personnes en signe d’apaisement.

L'organisation compte 58 camps de réfugiés officiels et gère plus de 700 écoles pour plus de 540.000 élèves en Cisjordanie, Gaza, Jordanie, Liban et Syrie.

Elle gère également 141 établissements de soins de santé primaire, avec près de sept millions de consultations chaque année, et fournit une aide alimentaire et en espèces à quelque 1,8 million de personnes.