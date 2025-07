"Vingt-sept corps de passagers de l'avion et un corps d'une personne se trouvant à bord de l'hélicoptère ont été retrouvés", a précisé John Donnelly, le chef des pompiers lors d'une conférence de presse. "Nous ne pensons pas qu'il y ait de survivants" et "nous en sommes maintenant au stade où nous passons d'une opération de sauvetage à une opération de récupération" des corps, a-t-il ajouté.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a expliqué qu'un avion du constructeur Bombardier exploité par PSA, appartenant à American Airlines, était "entré en collision à altitude moyenne" avec un hélicoptère Sikorsky H-60 au moment de l'approche de l'aéroport Ronald-Reagan de la capitale américaine, mercredi soir.

L'avion transportait 60 passagers et quatre membres d'équipage. Un responsable du Pentagone a précisé que trois militaires étaient à bord de l'hélicoptère. Il effectuait "un vol d'entraînement", selon un message relayé sur les réseaux sociaux par le nouveau ministre de la Défense, Pete Hegseth.

C’est la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis 10 ans.

Si les équipes de recherche continuent leur travail sur le site de l’accident, le chef des pompiers de la ville de Washington, John Donnelly, ne semble pas espérer retrouver de survivants, et a indiqué à la presse que les 300 membres des secours d'urgence travaillaient dans des "conditions extrêmement difficiles", de nuit et dans des eaux glaciales et boueuses.

Plusieurs membres de la communauté américaine de patinage artistique se trouvaient à bord de l'avion de ligne, ont rapporté jeudi les médias américains, tandis que Moscou confirmait la présence à bord de deux ex-patineurs russes.