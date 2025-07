L'offensive militaire israélienne en Cisjordanie occupée a encore fait des morts samedi soir.

Israël a tué cinq Palestiniens dans des frappes aériennes à Jénine, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Un raid aérien israélien sur un quartier est de Jénine a tué Ahmad al Sadi, 16 ans, et grièvement blessé deux autres personnes, a indiqué le ministère.

Une deuxième frappe a visé une voiture, tuant deux personnes dans la ville voisine de Qabatiya, a fait savoir le ministère, tandis qu'une troisième a tué deux personnes dans le centre de Jénine.

"Après la frappe qui a tué l'enfant (Sadi), une frappe de drone israélienne a touché une voiture à Qabatiya et tué deux jeunes", a déclaré le gouverneur de Jénine, Kamal Abu al Rub, à l'agence de presse AFP.

"Quelques minutes plus tard, une autre frappe de drone à Jénine a tué deux autres jeunes qui étaient à moto".

L’intensification des opérations militaires israéliennes contraste avec l’accalmie à Gaza où le cessez-le-feu en vigueur depuis deux semaines fera l’objet des discussions à Washington.

Netanyahu à Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu entamera, lundi, à Washington, les négociations sur la nouvelle phase du cessez-le-feu à Gaza lors de sa rencontre avec l'envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre israélien doit également rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison Blanche pour discuter de Gaza et des otages israéliens qui y sont détenus.

Au cours de sa rencontre avec Witkoff, le Premier ministre israélien discutera des positions d'Israël concernant le cessez-le-feu, a signalé le bureau du Premier ministre.

Selon le bureau du Premier ministre israelien, Witkoff s'entretiendra plus tard dans la semaine avec le Premier ministre du Qatar et de hauts responsables égyptiens. Il discutera ensuite avec Netanyahu des mesures visant à faire progresser les négociations, notamment la fixation des dates pour l'envoi des délégations aux pourparlers.

Le cessez-le-feu est en vigueur depuis deux semaines à Gaza réduite en champ de ruines. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 47 000 Palestiniens ont été tués dans les frappes aériennes et terrestres d'Israël, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon les autorités palestiniennes de la Santé de Gaza.

