Le président américain Donald Trump a signé, samedi, un décret imposant des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de Chine pour lutter contre la crise du fentanyl, selon la Maison Blanche.

Les mesures comprennent un droit de douane de 25% sur les produits mexicains et canadiens et un droit de douane supplémentaire de 10% sur les importations chinoises jusqu'à ce que ces pays “coopèrent pleinement” avec les États-Unis dans la lutte contre le trafic de drogue, a-t-on déclaré.

Les nouveaux taux entreront en vigueur le 4 février, selon le décret.

“Le président Donald Trump prend des mesures décisives pour protéger les Américains de la crise du fentanyl. “Le fentanyl est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans”, indique un communiqué.

Les États-Unis accusent les cartels mexicains d’être les “principaux trafiquants mondiaux” de fentanyl et d’autres drogues, alléguant une alliance entre les cartels et le gouvernement mexicain.

En ce qui concerne le Canada, la Maison Blanche souligne la production croissante de fentanyl et les passages illégaux de frontières, déclarant : “Au cours du dernier exercice, suffisamment de fentanyl a été saisi à la frontière nord pour tuer 9,8 millions d’Américains”. En plus du tarif de 25%, les États-Unis imposent également un tarif de 10 % sur les ressources énergétiques canadiennes, précise la Maison Blanche.

La Chine a été critiquée pour son rôle présumé dans le subventionnement des entreprises chimiques exportatrices de fentanyl, la Maison Blanche affirmant : “La Chine non seulement ne parvient pas à endiguer la source des drogues illicites, mais aide activement ce commerce”.

Menace contre les représailles

Les États-Unis ont exhorté les pays ciblés à s’abstenir de représailles.

Si ces États ripostent aux mesures, “le président peut augmenter ou étendre la portée des droits imposés en vertu de ce décret pour assurer l'efficacité de cette action”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a averti, plus tôt, que son gouvernement préparait une réponse forte et unifiée si les États-Unis imposaient des droits de douane sur les marchandises en provenance de son pays et a déclaré que le Canada était prêt “à tout scénario possible qui se présenterait”.

La présidente Claudia Sheinbaum du Mexique a laissé entendre que son pays avait mis en place une série de mesures pour répondre à toute décision de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane.

Le traitement de minimis en franchise de droits, quant à lui, ne sera pas disponible pour les nouvelles mesures, selon la Maison Blanche.

L'exonération fiscale de minimis permet aux expéditions à destination des entreprises et des consommateurs américains d'une valeur inférieure à 800 $ d'entrer aux États-Unis en franchise de droits et de taxes.

Les tarifs visent à faire pression sur le Mexique, le Canada et la Chine pour qu'ils coopèrent davantage en matière de lutte contre la drogue et de sécurité aux frontières, maintient la Maison Blanche.

