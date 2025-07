Le ministre israélien d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a appelé dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à faire pression pour imposer la “souveraineté” d’Israël sur la Cisjordanie, lors de sa visite à Washington.

“Il y a beaucoup en jeu – la victoire totale à Gaza, la destruction du Hamas et le retour de tous nos otages, le renforcement de notre sécurité à toutes les frontières – en Syrie, au Liban et bien sûr contre la tête de pieuvre, le régime iranien et la menace nucléaire. Ce danger doit être écarté”, a déclaré Smotrich, le chef du Parti du sionisme religieux, sur son compte X.

Il a à ce titre appelé à renforcer l’emprise et la “souveraineté” d’Israël sur la Cisjordanie.

Smotrich a affirmé qu’Israël ‘fait la paix, forge des alliances et renforce sa position”.

Le son de cloche de Benny Gantz

Le chef de l’opposition Benny Gantz a déclaré que la visite de Netanyahu aux États-Unis était une opportunité d’élargir “le cercle de normalisation” dans la région du Moyen-Orient.

“La rencontre avec le président Trump est d’une importance capitale pour faire avancer le retour de tous nos otages, coordonner la réponse au défi iranien, élargir le cercle de normalisation et mettre fin au règne du Hamas’, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Netanyahu est parti pour Washington, tôt dimanche, pour rencontrer le président américain Donald Trump.

Dans des déclarations avant son départ à l’aéroport Ben Gourion, Netanyahou a qualifié sa rencontre avec Trump de ‘témoignage de la force de l’alliance israélo-américaine”.

Le bureau de Netanyahu a déclaré samedi que le Premier ministre entamerait lundi les négociations sur une nouvelle phase du cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur le 19 janvier.

L'accord de cessez-le-feu en trois phases comprend un échange de prisonniers et un calme durable, visant à une trêve permanente et au retrait des forces israéliennes de Gaza.

Selon les médias israéliens, l'escalade militaire en Cisjordanie vise en partie à apaiser Smotrich, qui s'est opposé au cessez-le-feu à Gaza et a exigé des mesures plus dures contre les Palestiniens.

Plus de 900 Palestiniens ont été tués et plus de 6 700 blessés par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée depuis le déclenchement de la guerre de Gaza le 7 octobre 2023, selon le ministère palestinien de la Santé.

En juillet, la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation de longue date des territoires palestiniens par Israël, appelant à l'évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

