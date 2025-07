L’armée israélienne s’est retirée du corridor de Netzarim au centre de Gaza, au 22e jour de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, a indiqué le radiodiffuseur public israélien KAN.

Le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que la 162e division de l'armée sera redéployée près de la frontière et que l'évacuation de Netzarim signifie le retrait complet des forces israéliennes du nord de la bande de Gaza.

Conformément à l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne est censée se retirer complètement du corridor de Netzarim, qui traverse Gaza, et autoriser la libre circulation entre les parties sud et nord de la bande de Gaza.

Le corridor de Netzarim, qui abritait une colonie israélienne illégale entre 1972 et 2005, était considéré comme important pour les ambitions des colons israéliens de rétablir une colonie dans la région.

Plus tôt ce matin, la chaîne israélienne Channel 12 a diffusé une vidéo montrant un officier militaire israélien donnant des instructions à ses soldats pour qu'ils se retirent du corridor de Netzarim.

“Nous nous préparons à la sortie finale de Netzarim. L’ordre de sortie est le même que celui d’entrée”, a déclaré l’officier de l’armée israélienne.

Une délégation israélienne au Qatar

Dans la perspective de la deuxième phase du cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l'envoi d'une délégation à Doha pour des négociations sur la trêve en cours à Gaza, a déclaré son bureau, après l'achèvement d'un cinquième échange de prisonniers.

“Avec l'achèvement de la phase de libération, le Premier ministre Netanyahu a ordonné l'envoi d'une délégation de négociation à Doha pour discuter des détails techniques de l'accord”, a révélé son bureau dans un communiqué.

Il a ajouté qu'à son retour en Israël de Washington, Netanyahu “tiendra une réunion du cabinet de sécurité concernant les négociations pour la deuxième phase de l'accord de libération des otages”.

Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier à Gaza, mettant fin à la guerre génocidaire d'Israël qui a tué près de 47 600 Palestiniens, la plupart d'entre eux des femmes et des enfants, et laissé l'enclave en ruines.

Abus en Cisjordanie

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde contre le “nettoyage ethnique” en cours par Israël dans le nord de la Cisjordanie occupée et a appelé à une réponse internationale “ferme” pour forcer Israël à cesser ses crimes dans les camps de réfugiés.

Le ministère a publié une déclaration alertant “contre la poursuite par les forces d'occupation israéliennes du crime de nettoyage ethnique et de la déportation et du déplacement forcés de notre peuple des camps du nord de la Cisjordanie, les vidant de leurs résidents, comme c'est le cas dans les camps de Jénine, Tulkarem et Far'a, en violation flagrante du droit international, du droit international humanitaire et des Conventions de Genève”.

L'offensive militaire israélienne, qui a débuté le 21 janvier dans le nord de la Cisjordanie occupée, a ciblé la ville de Jénine, son camp de réfugiés et les villes environnantes, tuant 25 Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé.

Parallèlement à l'opération en cours dans le camp de Jénine, l'armée israélienne a lancé des raids dans plusieurs villes voisines, notamment Qabatiya et Burqin.

