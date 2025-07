Le chef de l'Organisation nationale turque du renseignement, Ibrahim Kalin, s'est entretenu à Téhéran avec le ministre iranien du Renseignement, Esmail Khatib, et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (SNSC), Ali Akbar Ahmadian.

Selon des sources de sécurité, Kalin a rencontré, samedi, Khatib et Ahmadian dans la capitale iranienne, Téhéran, pour discuter d'un large éventail de questions.

Les discussions ont porté sur la lutte contre les organisations terroristes, en particulier le PKK et Daesh, sur les menaces communes, la situation en Syrie, le cessez-le-feu à Gaza et les développements liés à la question palestinienne.

Plus tôt le mois dernier, le chef des renseignements turcs, Ibrahim Kalin, et les responsables du bureau politique du Hamas ont convenu de maintenir les efforts en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le groupe de résistance palestinienne.

La Turquie est un soutien international majeur de la cause palestinienne et des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza.

