Six personnes ont été tuées et deux autres, blessées, samedi, dans une frappe aérienne israélienne visant la région de Shaira dans le district de Baalbek, à l'est du Liban, selon l'Agence nationale de presse libanaise (NNA).

"Six personnes sont tombées en martyrs et deux autres ont été blessées suite à une frappe aérienne israélienne sur la région de Shaira, adjacente à la ville de Janta", a rapporté NNA.

L'armée israélienne, dans un communiqué, a déclaré que son armée de l'air avait mené la frappe sous la direction des services de renseignement, affirmant qu'elle visait des membres du Hezbollah à l'intérieur d'un site dans la vallée de la Bekaa, prétendument utilisée pour la “production et le stockage d'armes stratégiques”.

840 violations de cessez-le-feu

Un cessez-le-feu fragile est en place depuis le 27 novembre, mettant fin à des mois de bombardements mutuels entre Israël et le Hezbollah qui ont dégénéré en conflit à grande échelle en septembre dernier.

Malgré la trêve, Israël a commis plus de 840 violations, tuant et blessant des dizaines de personnes au Liban, dont des femmes et des enfants.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, Israël était censé achever son retrait du sud du Liban le 26 janvier, mais la date limite a été repoussée au 18 février après le refus d'Israël de s'y conformer.

