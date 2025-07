Les forces de sécurité turques ont neutralisé 15 terroristes du PKK/YPG dans le nord de l’Irak et le nord de la Syrie.

Sept terroristes du PKK ont été neutralisés dans la région de Gara et quatre autres, dans la région de Hakurk grâce à des opérations aériennes menées dans le nord de l’Irak, entre le 29 janvier et le 7 février, a annoncé le ministère de la Défense turc.

“Les forces armées turques continuent de prendre des mesures préventives et destructrices contre les organisations terroristes pour notre patrie sacrée”, a souligné le ministère.

Quatre autres terroristes du PKK/YPG ont également été neutralisés dans la zone de l’opération Source de paix dans le nord de la Syrie, a indiqué le ministère dans un communiqué séparé.

“Nous continuerons à répondre au harcèlement terroriste et aux tentatives d’attaque par des représailles”, a-t-il ajouté.

Des sanctuaires dans le nord de l’Irak et de la Syrie

Les terroristes du PKK/YPG se cachent fréquemment dans le nord de l’Irak et de la Syrie pour planifier des attaques transfrontalières contre la Turquie.

Dans le nord de la Syrie, la Turquie a mené avec succès une série d’opérations antiterroristes depuis 2016, notamment Bouclier de l’Euphrate (2016), Rameau d’olivier (2018) et Source de paix (2019), afin d’empêcher l’établissement d’un couloir terroriste et d’assurer l’installation pacifique des résidents locaux.

Depuis la chute du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, le PKK/YPG a tenté d’exploiter l’instabilité régionale pour créer un “couloir terroriste” le long de la frontière avec la Turquie.

Au cours de sa campagne de terreur de 40 ans contre la Turquie, le PKK –classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE– a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Les YPG sont la branche syrienne du PKK.

