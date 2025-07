Dimanche soir, des avions militaires israéliens ont lancé une série de raids sur l'est et le sud du Liban, et effectué des vols à basse altitude au-dessus de la capitale Beyrouth et de sa banlieue, commettant ainsi de nouvelles violations de l'accord de cessez-le-feu.

Depuis le 27 novembre 2024, un cessez-le-feu est en vigueur, mettant fin aux bombardements mutuels entre l'armée israélienne et le Hezbollah, qui avaient débuté le 8 octobre 2023 et se sont transformés en guerre à grande échelle le 23 septembre de l'année dernière.

L'agence de presse libanaise a indiqué que des avions militaires israéliens avaient lancé des raids en 4 lots, ciblant la zone située entre les villes d'Azza et Bafarwa dans le gouvernorat de Nabatieh (sud).

Elle a également rapporté que “des avions ennemis ont lancé un raid sur les hauteurs de Birkat al-Jabour, à Jabal al-Rayhan”, dans le district de Jezzine du gouvernorat du Sud.

Dans la Bekaa (est), “des avions militaires israéliens hostiles ont lancé une série de raids visant la zone de Qurna Um Mustafa sur les hauteurs de la ville de Harbta, et la ville de Qald al-Saba dans la banlieue de Hermel en direction de la zone frontalière avec la Syrie”, selon l'agence.

Un avion israélien a également survolé Beyrouth et sa banlieue à basse altitude, a indiqué l’agence de presse.

Sous prétexte de faire face aux “menaces du Hezbollah”, l'armée israélienne a commis des centaines de violations de l'accord de cessez-le-feu, faisant 73 morts et 265 blessés, selon des données officielles libanaises.

L'accord prévoyait un délai de 60 jours, pendant lequel Israël se retirerait des villes qu'il occupait dans le sud du Liban pendant la guerre.

Mais Tel Aviv a violé l’accord en s’abstenant d’effectuer un retrait complet pendant le délai qui s’est terminé à l’aube du 26 janvier, avant que les États-Unis n’annoncent la prolongation de l’accord israélo-libanais jusqu’au 18 février.

L'agression israélienne contre le Liban a fait au total 4 104 morts et 16 890 blessés, dont un grand nombre d'enfants et de femmes, en plus du déplacement d'environ 1 400 000 personnes. La plupart des victimes et des personnes déplacées ont été enregistrées après l'escalade de l'agression du 23 septembre de l'année dernière.

