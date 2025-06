Dans une interview accordée à CNN, le président français a souligné que Gaza “n’est pas un territoire vide” et que la solution ne réside pas dans une “opération immobilière”, mais dans une “opération politique” respectant la volonté des Palestiniens d’avoir un État.

La proposition de Donald Trump, qui suggère une prise de contrôle américaine sur Gaza pour en expulser les habitants, a suscité de nombreuses critiques à travers le monde.

“On ne peut pas dire à deux millions de personnes : ‘ok, maintenant devinez quoi ? Vous allez bouger’”, s’est indigné Emmanuel Macron qui a exprimé son rejet catégorique de cette idée.

Le président français a insisté sur la nécessité de reconstruire Gaza tout en respectant la population palestinienne et les pays voisins, tels que la Jordanie et l’Égypte, qui ont également exprimé leur opposition à toute expulsion massive des Gazaouis.

Macron a également rappelé l’urgence humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par plus d’un an de bombardements israéliens.

Il a plaidé pour un cessez-le-feu durable et la reprise des opérations humanitaires afin de sauver le plus grand nombre de civils possible.

S’il reconnaît le droit d’Israël à vivre en paix et en sécurité, le président français a toutefois critiqué la stratégie militaire israélienne actuelle, estimant qu’”une opération aussi massive visant parfois des civils” n’est pas la réponse adéquate aux attaques du Hamas.

Condamnation internationale du projet Trump

Loin de faire l’unanimité, la proposition de Donald Trump a suscité un tollé au sein de la communauté internationale.

Le Hamas l’a accusé de “jeter de l’huile sur le feu”, tandis que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre toute forme de nettoyage ethnique. Il a rappelé que les Palestiniens ont le droit de “vivre comme des êtres humains sur leur propre terre”.

Alors que des négociations délicates doivent débuter pour prolonger la trêve entre Israël et le Hamas, les déclarations de Donald Trump risquent d’alimenter davantage les tensions.