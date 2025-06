Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président indonésien Prabowo Subianto ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales et à élargir la coopération dans de multiples secteurs.

"Nous avons discuté des efforts que nous pouvons entreprendre pour équilibrer et accroître notre volume commercial à 10 milliards de dollars", a déclaré le président turc lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue indonésien mercredi dans la ville de Bogor, à la suite de la signature de 12 accords.

"Nous sommes déterminés à renforcer le partenariat entre l'Indonésie et la Turquie", a affirmé Subianto, mettant en avant la nécessité d'une collaboration plus approfondie. Il a en outre souligné l'importance de renforcer la coopération en matière d'industrie de défense entre les deux pays.

Les deux pays célébreront en 2050 le centenaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

100 milliards de dollars de dégâts à Gaza

En plus des moyens de renforcer les liens bilatéraux, les deux dirigeants ont abordé des questions régionales urgentes, notamment la guerre à Gaza.

Erdogan a réitéré la position ferme de la Turquie sur la question palestinienne, soulignant que la création d'un État palestinien souverain basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, "ne peut plus être retardée".

“Les autres pays de la région ne pourront pas réaliser la stabilité tant que Gaza et les Palestiniens n'auront pas trouvé la paix”, a-t-il déclaré, rappelant les efforts diplomatiques de la Turquie pour trouver une solution à long terme.

Erdogan a également salué le soutien de l'Indonésie à la Palestine et s'est engagé à poursuivre la coopération entre les deux nations dans la reconstruction de Gaza.

Déplorant le bilan humanitaire et économique des attaques contre Gaza, Erdogan a souligné que la guerre israélienne, qui a duré 15 mois, a causé près de 100 milliards de dollars de dégâts. Il a à cet égard appelé à tenir pour responsable ceux à l’origine de cette situation.

Les deux pays tiennent leur premier sommet du Conseil de coopération stratégique de haut niveau (HLSCC) , un forum créé lors d'une réunion à Bali en 2022.

Après la Malaisie et l’Indonésie, Erdogan dans la région est attendu au au Pakistan mercredi, où lui et le Premier ministre Shehbaz Sharif s'adresseront au Forum des affaires et de l'investissement Pakistan-Turquie et assisteront à une autre réunion du HLSCC.