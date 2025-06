Ni les déplacements à répétition du président français Emmanuel Macron en Afrique, ni ses initiatives, tel que le sommet Afrique-France au format inédit à Montpellier, ni sa volonté de renouveler les rapports historiques pour tourner la page du colonialisme en Algérie, au Rwanda et plus récemment au Cameroun, n’ont pu passer sous silence l’échec de la politique africaine du locataire de l’Élysée.

L’ère des Jacques Foccart et Robert Bourgi, architectes de la “Françafrique”, semble révolue. ‘’Il n’y a plus de politique africaine de la France’’, dixit Emmanuel Macron dans un amphithéâtre rempli d’étudiants à Ouagadougou, lors de son premier déplacement au Burkina Faso en 2017. ‘’Je suis d’une génération où l’on ne vient pas dire à l’Afrique ce qu’elle doit faire’’, disait-il. Depuis cette déclaration, c'est l’ordre du discours des anciennes colonies françaises qui s’impose à Paris.

L'armée française chassée du Sahel

Le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso – ont exigé le retrait des troupes françaises de leurs territoires, où elles étaient historiquement implantées. L'armée française a quitté également le Tchad et a rétrocédé sa dernière base militaire au Sahel. Elle devrait faire de même au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Autant d’’’échecs’’, de ‘’déconvenues’', et de ‘’faux pas’’ dénoncé par le Sénat français, qui dans un rapport de sa Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, publié fin janvier et intitulé ‘’Voir l’Afrique dans tous ses états’’, fustige la politique africaine durant les deux quinquennats d’Emmanuel Macron.

Dans ce document d’une centaine de pages, trois sénateurs de ladite commission, Ronan Le Gleut (LR), Marie-Arlette Carlotti (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) et François Bonneau (Union Centriste), constatent le retrait spectaculaire de la quasi-totalité du contingent militaire français en Afrique de l’Ouest, assorti d’une rupture politique radicale avec les autorités de plusieurs capitales africaines, le tout sur fond de ‘’maladresses’’ accumulées.

‘’Dégradation’’ générale de l’image de la France

Les sénateurs pointent une ‘’dégradation’’ générale de l’image de la France en Afrique lors d’une période pourtant ‘’commencée sous de bons auspices’’. L’arrivée de Macron à la présidence, un "jeune" président n’ayant pas vécu l’époque coloniale, ‘’aurait pu être l’occasion d’un regard neuf’’. Cependant, ‘’la perception d’une forme d’arrogance et de paternalisme’’, à travers ‘’des maladresses’’, a conforté l’image d’une ‘’pratique verticale et condescendante’’ des relations de Paris avec les pays africains, et a mené à ‘’une perte considérable d’influence’’, déplorent-ils.

‘’Plusieurs décisions et déclarations officielles ont été considérées comme arrogantes et condescendantes envers les dirigeants ou les peuples africains’’, soulignent les sénateurs.

Le rapport cite plusieurs exemples de maladresses, dont la convocation des chefs d'État sahéliens à Pau en janvier 2020, où Emmanuel Macron a adressé une missive sans préavis aux présidents du G5 Sahel pour leur demander des "clarifications" sur la coopération militaire avec la France. Un autre signe d’arrogance de l’homme blanc fut l’organisation du sommet Afrique-France à Montpellier en octobre 2021, où l’Élysée a convié des représentants de la société civile, mais aucun chef d’État.

Double standard

Autre épisode mémorable selon le sénateur François Bonneau, l’un des co-auteurs du rapport : la condamnation ferme de la France des coups d’État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et son soutien à la transition tchadienne. ‘’Pour les Africains, la France d’Emmanuel Macron est celle d’un deux poids, deux mesures’’, fait observer le sénateur.

Le rapport évoque aussi la politique des visas, qui fait l’objet de ‘’mesures de restriction parfois erratiques’’ avec ‘’des conséquences majeures sur la relation franco-marocaine en 2021’’.

‘’Partout où nous sommes allés, on nous a reproché des réponses trop longues, vécues comme une forme d’humiliation’’, déplore François Bonneau.

‘’Les liens que nous créons avec les pays africains sont liés aux jeunes qui ont fait des études chez nous, des militaires formés dans nos écoles, qui y nouent des relations’’, souligne le sénateur.

Maladresses

Sur ces divers théâtres, Paris a fait preuve de naïveté et d’une certaine ‘’verticalité’’ dans ses décisions. Tandis que Moscou menait une guerre hybride pour discréditer la présence française à coup de fake news, la France a tardé à réagir. Même la contre-offensive sur le plan de la communication occasionnellement mise en place pour faire face aux fake news a pu être perçue comme une communication opérée ‘’par le haut’’, la rendant contre-productive, selon les auteurs du rapport. ‘’Le fait que la communication et les décisions sur l’Afrique soient toujours très ‘’verticales’’ et centralisées à l’Élysée rend les faux pas plus retentissants’’, fustigent-ils.

Paris a persisté dans ses bévues. Après les coups d’État en série en Guinée, au Mali, au Burkina et au Gabon, Emmanuel Macron avait décidé en février 2023 une réduction des contingents militaires français en Afrique de l’Ouest.

L’objectif était de passer de 900 à moins de 400 hommes en Côte d’Ivoire, et de 350 ou 400 à moins de 100 au Sénégal et au Gabon.

Mais cette décision a été prise ‘’sans concertation avec les pays concernés’’, souligne le rapport. Aux autorités de ces pays, il était ‘’affirmé en même temps, de manière contradictoire, que la France répondrait désormais mieux à leurs demandes en matière de coopération militaire’’. Une erreur tactique au niveau de la communication qui a son coût au niveau stratégique. En novembre 2024, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, a annoncé vouloir mettre fin à la présence militaire française dans son pays. Deux mois plus tard, le président ivoirien Alassane Ouattara a notifié la rétrocession de la base militaire française d’Abidjan et le ‘’retrait concerté et organisé’’ des forces de l’ancienne puissance coloniale de son pays.

En novembre également, c’est à l’issue d’un déplacement du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, que le Tchad a décidé d’acter le départ de l’armée française et la fin de l’accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. N’Djamena préparait ‘’en réalité depuis plusieurs mois’’ son ‘’rapprochement avec la Russie et avec les Émirats arabes unis’’, qui a été ‘’mal anticipé par la France’’, estime le rapport sénatorial.

Une brèche pour d’autres puissances

‘’De nombreux pays choisissent aujourd’hui d’approfondir leurs relations avec les pays africains, y compris sur le plan de la coopération de défense et de la coopération militaire. C’est notamment le cas de la Russie, de la Turquie, de la Chine, mais aussi de plusieurs pays du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis ou Israël. Les coopérations sont essentiellement d’ordre économique comme avec la Chine, ou militaires avec la présence de mercenaires qui soutiennent les régimes en place tout en diffusant une désinformation massive, comme le groupe Wagner – devenu Africa Corps – au Mali ou en République centrafricaine’’, explique le rapport.

‘’Cette diversification des partenaires est ambigüe. D’un côté, elle reflète une volonté de ‘faire jouer la concurrence’ en sortant de relations exclusives parfois jugées déséquilibrées. De l’autre, elle traduit aussi une dépendance multiple. Notamment, les pays émergents ont tendance à considérer l’Afrique comme le ‘ terrain de jeu’ de leur nouvelle puissance : c’est ainsi que la Chine et la Russie, mais aussi le Brésil, la Turquie, l’Inde et la Corée du Sud organisent des sommets africains pour nouer des relations profitables avec le continent. Or la Chine est en partie responsable de l’endettement excessif de nombreux pays tandis que l’aide militaire fournie par les mercenaires russes constitue pour leurs ‘clients’ une forme évidente de dépendance. La perte d’influence de la France sur le continent apparaît ainsi en partie comme l’envers de la montée en puissance des pays émergents, qu’il convient de mesurer sans naïveté’’, ajoute le document de la commission du Sénat.

Autant de fautes qui coûtent, entre autres pertes, le bénéfice de la formation militaire (les officiers français formaient 10 000 militaires africains par an au Gabon, dont 40 % venus d’autres pays d’Afrique centrale, et environ 7 000 au Sénégal), la capacité d’évacuation des ressortissants (plus de 100 000 Français sont inscrits dans les consulats africains), et surtout un déclassement sur la scène géopolitique.

Pour les sénateurs, Paris a un statut de ‘’puissance moyenne de rang mondial’’. Cependant, la francophonie et l'Alliance française demeurent des atouts pour la France, offrant un moyen d'exercer un "soft power" sur le continent.

Lire aussi:Les mésaventures de Franklin Nyamsi, pourfendeur de la Françafrique