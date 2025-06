Les faits se sont déroulés ce matin, une voiture a délibérément foncé sur la foule dans une rue passante. 28 blessés ont été évacués dont deux dans un état très grave selon un dernier bilan. La voiture a en effet percuté une manifestation du syndicat des services Verdi qui était en cours dans le secteur de la gare de Munich.

Les télévisions montrent en boucle une scène où les services de secours s’activent et où on peut voir des chaussures et des objets éparpillés au sol.

Le conducteur a été interpellé par la police. Il s’agit d’un jeune Afghan de 24 ans, demandeur d’asile. Il était connu pour des délits de vol mais rien de plus.

Des législatives ont lieu le 23 février prochain

Cet événement intervient quelques semaines seulement après une attaque meurtrière sur le marché de Noël à la voiture-bélier à Magdebourg et plus précisément en fin décembre, qui a fait 6 morts et 300 blessés.

L’été dernier à Solingen (ouest), une agression au couteau imputée à un Syrien au cours d'une fête communale avait coûté la vie à trois personnes.

Ce fait divers va relancer le débat sur les migrants dans la campagne des législatives qui bat son plan et pourrait profiter au parti de l’AFD, le parti d’extrême droite. Cette formation est créditée de 20% dans les sondages pour le scrutin législatif derrière les conservateurs (30%) mais devant le parti de centre gauche d'Olaf Scholz et les Verts.

Les élections sont prévues le 23 février prochain, soit dans dix jours exactement.