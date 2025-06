Trois responsables israéliens et deux médiateurs, s'exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré au journal The New York Times qu'Israël n'avait pas respecté ses engagements dans le cadre de l'accord.

Le Hamas a annoncé, mardi, qu'il suspendrait la libération de nouveaux captifs, invoquant les violations répétées d'Israël, notamment des attaques meurtrières et l'obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza.

Lire aussi : Israël menace d'une “nouvelle guerre” à Gaza qui permettrait de réaliser le plan Trump

Malgré cela, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a menacé de reprendre l'offensive israélienne à Gaza si les captifs n'étaient pas libérés d'ici samedi à midi, mettant ainsi fin à la trêve.

Le New York Times a également souligné qu'un obstacle majeur à la prolongation du cessez-le-feu est Netanyahu lui-même, qui a retardé les négociations.

Celles-ci devaient débuter la semaine dernière, mais le Premier ministre n’a autorisé l'envoi d'une délégation au Qatar –l'un des médiateurs– qu'au début de cette semaine.

Raid sur Gaza

Mercredi, l’armée israélienne a mené un raid aérien contre deux personnes qui tentaient de récupérer un drone à Gaza, sans préciser leur sort. Les pourparlers pour préparer la deuxième phase de l'accord de trêve n'ont toujours pas commencé, ce que le Hamas a imputé à une "obstruction continue" d'Israël pour le "saboter".

Jusque-là, 16 otages israéliens et 765 prisonniers palestiniens ont été libérés. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui intervient pour récupérer les otages lors de ces libérations, a appelé, mercredi, les deux camps à "préserver le cessez-le-feu", ajoutant que "des centaines de milliers de vies en dépendent".

La deuxième phase de la trêve est censée permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre. Sur 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas, 73 sont toujours otages à Gaza, dont au moins 35 seraient mortes, selon l'armée israélienne.